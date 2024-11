O time de master do Flamengo venceu o Borussia Dortmund, da Alemanha, por 2 a 1 nesta quarta-feira (20), em jogo festivo em homenagem ao Rei Pelé. No Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF), Beto e Marcos Denner marcaram pelo time rubro-negro. Amoroso balançou a rede pela equipe alemã.

O Mais Querido contou com nomes importantes da sua história, como Nunes, Jean e Zé Roberto. Outros ex-atletas, como Somália, André Gomes, Lê e Peu também estiveram em campo. O técnico foi Raul Plassmann, goleiro campeão do mundo pelo Flamengo.

Jogadores do Flamengo contra o Borussia Dortmund (Foto: Reprodução/FlaTV)

Já pela equipe alemã, Lucas Barrios (ex-Grêmio e Palmeiras) e Roman Weidenfeller, além do próprio Amoroso, disputaram o amistoso.

Como foi o amistoso

O Flamengo esteve melhor em campo nos primeiros minutos. Pressionando, abriu o placar aos 19', com Beto. Ele ficou livre para balançar a rede após Zé Roberto, campeão brasileiro em 2009, mandar a bola para dentro da área. Posteriormente, o time alemão deixou tudo igual com o capitão Amoroso, que no Brasil vestiu as cores do São Paulo, Grêmio e Corinthians, entre outros clubes.

O Borussia, diferentemente da etapa anterior, esteve mais a vontade no segundo tempo. Entretanto, foi o Rubro-Negro que voltou a marcar. Aos 18 minutos, Somália tocou para Marcos Denner, que chutou bonito, sem chance para defesa. Posteriormente, aos 22', Zé Roberto foi derrubado dentro da área. Na cobrança de pênalti, André Gomes chutou forte, mas Weidenfeller defendeu. Até o apito final, ambas as equipes tiveram oportunidades de marcar.