menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Pedro no ranking? Veja qual o gol mais rápido da história da Libertadores

Recorde permanece desde 1976 e pertence a jogador peruano

Pedro comemora gol no jogo do Flamengo contra o Estudiantes pela Libertadores
imagem cameraPedro comemora gol no jogo do Flamengo contra o Estudiantes pela Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues / AGIF)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/09/2025
21:49
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Pedro, do Flamengo, chamou atenção do continente ao abrir o placar diante do Estudiantes com apenas 15 segundos de jogo nesta quinta-feira (18), em partida válida pela ida das quartas de final da Libertadores. Apesar da rapidez com que o atacante balançou a rede adversária, o tento não quebrou o recorde da competição, nem geral, nem entre equipes brasileiras.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ AO VIVO: Varela faz o 2º do Flamengo sobre o Estudiantes com menos de 10 minutos de jogo

O gol mais rápido da história da Libertadores foi feito em 1976 por Félix Suárez, do Alianza Lima, do Peru, em apenas seis segundos. A marca já dura 49 anos, e quem chegou mais perto de quebrá-la foi Alfredo Mendoza, do Newell's Old boys, em 1992, marcando com 7,4 segundos de partida.

Entre as equipes brasileiras, o Cruzeiro é quem balançou a rede mais rápido. Em 2001, a Raposa abriu o placar em 8,5 segundos com gol contra do equatoriano Bolívar Gómez, do El Nacional. Já o jogador brasileiro que mais rápido marcou na competição continental foi Kaio Jorge, em 2020, quando atuava pelo Santos e deixou o dele diante do Grêmio aos 11,4 segundos.

continua após a publicidade

Além disso, Pedro apenas igualou o gol mais rápido desta edição da Libertadores. No jogo de ida das oitavas de final, Artur, do Botafogo, abriu o placar contra a LDU também com 15 segundos de bola rolando.

Top-5 gols mais rápidos da Libertadores

  1. Felix Suárez, Alianza Lima, em 1976 – 6 segundos;
  2. Alfredo Mendoza, Newell's, em 1992 – 7,4 segundos;
  3. Bolívar Gómez, gol contra para o Cruzeiro, em 2001 – 8,5 segundos;
  4. José Sosa, Estudiantes, em 2010 – 8,6 segundos;
  5. Kaio Jorge, Santos, em 2020 – 11,4 segundos;

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Taça Libertadores
Taça Libertadores é exposta no Rio de Janeiro; Pedro não entra no top-5 de gol mais rápido (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias