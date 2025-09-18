Pedro no ranking? Veja qual o gol mais rápido da história da Libertadores
Recorde permanece desde 1976 e pertence a jogador peruano
- Matéria
- Mais Notícias
Pedro, do Flamengo, chamou atenção do continente ao abrir o placar diante do Estudiantes com apenas 15 segundos de jogo nesta quinta-feira (18), em partida válida pela ida das quartas de final da Libertadores. Apesar da rapidez com que o atacante balançou a rede adversária, o tento não quebrou o recorde da competição, nem geral, nem entre equipes brasileiras.
Relacionadas
➡️ AO VIVO: Varela faz o 2º do Flamengo sobre o Estudiantes com menos de 10 minutos de jogo
O gol mais rápido da história da Libertadores foi feito em 1976 por Félix Suárez, do Alianza Lima, do Peru, em apenas seis segundos. A marca já dura 49 anos, e quem chegou mais perto de quebrá-la foi Alfredo Mendoza, do Newell's Old boys, em 1992, marcando com 7,4 segundos de partida.
Entre as equipes brasileiras, o Cruzeiro é quem balançou a rede mais rápido. Em 2001, a Raposa abriu o placar em 8,5 segundos com gol contra do equatoriano Bolívar Gómez, do El Nacional. Já o jogador brasileiro que mais rápido marcou na competição continental foi Kaio Jorge, em 2020, quando atuava pelo Santos e deixou o dele diante do Grêmio aos 11,4 segundos.
Além disso, Pedro apenas igualou o gol mais rápido desta edição da Libertadores. No jogo de ida das oitavas de final, Artur, do Botafogo, abriu o placar contra a LDU também com 15 segundos de bola rolando.
Top-5 gols mais rápidos da Libertadores
- Felix Suárez, Alianza Lima, em 1976 – 6 segundos;
- Alfredo Mendoza, Newell's, em 1992 – 7,4 segundos;
- Bolívar Gómez, gol contra para o Cruzeiro, em 2001 – 8,5 segundos;
- José Sosa, Estudiantes, em 2010 – 8,6 segundos;
- Kaio Jorge, Santos, em 2020 – 11,4 segundos;
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias