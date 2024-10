Michael, atacante do Flamengo, comemora gol sobre o Juventude, no Maracanã, pelo Brasileirão. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 26/10/2024 - 20:13 • Rio de Janeiro

O Flamengo venceu o Juventude por 4 a 2, no Maracanã, neste sábado (26), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Michael, Gabigol, Arrascaeta e Gonzalo Plata, em partida dominada pelos rubro-negros do início ao fim. Após o jogo, Michael falou sobre a sensação de ter voltado a marcar com a camisa do Fla.

Com a vitória, o time de Filipe Luís chegou aos 54 pontos e confirma permanência no G4 por mais uma rodada. O camisa 30 analisou a partida do Flamengo e projetou a final da Copa do Brasil, contra o Atlético-MG.

– Todo jogo temos lances bons e lances ruins. Mas a vitória, ela esconde erros. A derrota, ela demonstra isso. As pessoas enfatizam mais isso. Então nós temos que sempre estar querendo melhorar e sempre querendo evoluir. Nem sempre quando ganha está tudo certo e nem sempre quando perde está tudo errado. Saber filtrar e saber pegar aquilo que é de bom, para que a gente possa todos os dias estar evoluindo. Hoje, fizemos um jogo muito bom. É um jogo hoje que a gente soube trabalhar, soube defender, soube desmarcar, soube atacar e ganhamos. A gente tirou coisas boas hoje. E todos os dias a gente vai fazendo isso mais. Nos treinamentos e nos jogos. A gente precisa chegar na final bem. Então para a gente chegar bem, começa de hoje. Recuperação, começa agora de segunda. Um trabalho forte. E precisamos chegar bem, mas precisamos também estar todos os dias evoluindo.

Agora, o Flamengo volta a campo pelo Brasileirão na próxima quarta-feira (30), contra o Internacional, em partida atrasada válida pela 17ª rodada. A bola rola a partir das 19h (de Brasília), no Beira-Rio. Em seguida, enfrenta o Cruzeiro, no Mineirão, na semana seguinte, às 21h.

