Filipe Luís lamenta erros do Flamengo contra o São Paulo e reclama de arbitragem polêmica

Se durante o dia os torcedores do Flamengo festejaram o anúncio da contratação de Paquetá, à noite ficaram na bronca com a atuação da equipe contra o São Paulo. Na derrota por 2 a 1 no MorumBis, o Rubro-Negro teve uma série de erros que, segundo o próprio técnico Filipe Luís, os jogadores não estão acostumados a cometer.

- Corrigir os erros, potencializar os acertos e ser muito claro para os jogadores. Assim é a forma de recuperar a confiança deles. Para que possamos entrar melhor do que entramos hoje, melhor do que entramos contra o Fluminense - disse Filipe Luís, técnico do Flamengo.

Jogadores do Flamengo na partida contra o São Paulo Carrascal (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

- Nosso primeiro tempo foi bom, fizemos uma boa pressão num time que é muito difícil de pressionar, porque tem jogadores de muita qualidade, principalmente no meio-campo. Conseguimos criar situações de gols, em chances, sensação perigo. No segundo tempo conseguimos fazer o gol e a partir daí eu senti que cometemos erros que não costumamos cometer - completou o treinador.

Arbitragem polêmica em São Paulo x Flamengo deixa Filipe Luís na bronca

Assim como o meio-campista Jorginho, expulso após a partida, Filipe Luís reclamou da arbitragem de Wilton Pereira Sampaio em São Paulo. O treinador do Flamengo deu razão para a reclamação dos atletas e lamentou a polêmica atuação do árbitro.

- Os jogadores estavam completamente indignados, e com razão. Não queria ter nenhum jogador expulso, mas infelizmente tivemos. Primeira rodada e a polêmica da arbitragem - afirmou o treinador.

Entenda a jogada que resultou na reclamação dos jogadores do Flamengo contra o São Paulo

Na última tentativa de ataque do Flamengo, que contou com duas finalizações (Plata e Arrascaeta), o camisa 10 recebeu um toque de Alan Franco, e caiu dentro da área. Imediatamente, os jogadores rubro-negros foram reclamar com o árbitro. Ao apito final, o ímpeto da reclamação aumentou, com a entrada, inclusive, de Filipe Luís no campo. Na confusão, Jorginho foi expulso, e não encara o Internacional na próxima rodada.

Veja outras respostas de Filipe Luís, técnico do Flamengo

Número de gols sofridos nos últimos jogos

"São 4 gols, por mais que você fale 10, são 4. Tomamos 2 gols em cada jogo nos últimos jogos. O time vem defendendo bem, defendeu bem, em algum determinado momento do jogo o adversário colocou volume na nossa defesa e acabou traduzindo as chances em gol".

Contratação de Lucas Paquetá

"É um jogador gigantesco, incrível. Repatriar um ídolo, um craque, por esse valor, mostra que o clube está num momento espetacular. Se ele realmente vier, vai aumentar ainda mais a qualidade do elenco".

