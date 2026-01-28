Jorginho ironiza arbitragem de São Paulo x Flamengo: 'Foi incrível o que ele fez aqui'

O Flamengo perdeu para o São Paulo por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (28), na estreia do time carioca no Brasileirão. O último lance causou muita insatisfação aos rubro-negros e resultou na expulsão de Jorginho. Após o jogo, o meio-campista reclamou e ironizou a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio no MorumBis.

- Simplesmente nada (sobre a reclamação). Foi incrível o que ele fez aqui. Preciso até dar uma respirada para não sair nada... Ele nem revisa, acaba o jogo. O São Paulo matou tempo o jogo tempo. Faz parte do futebol. O futebol brasileiro continua com essa arbitragem - disse Jorginho, em entrevista para a "TV Globo".

Entenda a jogada que resultou na reclamação dos jogadores do Flamengo contra o São Paulo

Na última tentativa de ataque do Flamengo, que contou com duas finalizações (Plata e Arrascaeta), o camisa 10 recebeu um toque de Alan Franco, e caiu dentro da área. Imediatamente, os jogadores rubro-negros foram reclamar com o árbitro. Ao apito final, o ímpeto da reclamação aumentou, com a entrada, inclusive, de Filipe Luís no campo. Na confusão, Jorginho foi expulso, e não encara o Internacional na próxima rodada.

Como foi o jogo no MorumBis

O Flamengo teve o controle da bola no primeiro tempo no Morumbis. O time carioca buscou pressionar os donos da casa desde o início da partida, e teve a melhor grande chance foi aos 13 minutos, quando Carrascal, após passe magestral de Cebolinha, um dos destaques da primeira etapa, chutou para fora na saída de Rafael. O São Paulo deu a resposta cinco minutos depois, com Luciano. Com 68% de posse de bola, o Rubro-Negro teve oito finalizações, contra três do Tricolor Paulista.

Pelo lado do time visitante, Plata contou com uma sequência de erros no primeiro tempo. As falhas deixaram o técnico Filipe Luís na bronca, que reclamou com o equatoriano.

Segundo tempo

O Flamengo voltou do vestiário ditando o ritmo. Assim, chegou ao gol aos nove minutos, com uma linda jogada trabalhada. De pé em pé, Alex Sandro cruzou para Pedro que, de peito, ajeitou a bola para Plata, que deu um toquezinho na saída de Rafael. Antes de a bola rolar, o téncico Filipe Luís chamou Arrascaeta e Jorginho, que estrearam na temporada.

A felicidade rubro-negra, no entanto, durou pouco tempo. Dez minutos depois, Luciano deixou tudo igual, ao levar a melhor em jogada aérea contra Léo Pereira. Aliás, esse foi o oitavo gol do atacante em duelos entre as equipes.

Luciano comemora gol do São Paulo contra o Flamengo (Foto: Marcello Zambrana/ Agif/Gazeta Press)

O gol da virada tricolor saiu aos 25 minutos. No cruzamento de Marcos Antônio, que interessa ao Rubro-Negro, Pulgar não conseguiu afastar a bola e errou na interceptação, deixando Danielzinho livre para marcar. Até o término da partida, o time mandante buscou fechar a casinha.

No último lance, Plata e Arrascaeta tiveram grandes chances de deixar tudo igual, mas não aproveitaram. Ao fim do jogo, os jogadores do Flamengo foram reclamar com o árbitro Wilton Pereira Sampaio sobre um possível pênalti em Arrascaeta na jogada. Jorginho recebeu cartão vermelho pela reclamação.

