Torcedores debocham de atuação de jogador do Flamengo: ‘Peladeiro’

O atacante Michael foi o jogador mais comentado nas redes sociais durante o primeiro tempo de Cuiabá e Flamengo desta quarta-feira (20), na Arena Pantanal, em jogo válido pela 34ª rodada do Brasileirão. Segundo os torcedores, a falta de objetividade do atleta rubro-negro pesou no momento em que esteve cara a cara com Walter.

Filipe Luís escalou o camisa 30 no lado esquerdo do campo, onde carregou a bola no principal lance do time carioca, mas trocou o atacante do posição durante os primeiros 45 minutos. No lance contra o goleiro do Cuiabá, Michael não encontrou o momento da finalização e o jogo seguiu empatado.

Confira a reação dos torcedores na web:

