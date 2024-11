Jornalistas ironizam Fabrício Bruno em Cuiabá x Flamengo: ‘Mais rápido do mundo’ Zagueiro foi vencido na corrida em gol do Dourado no jogo

Fabrício Bruno foi "derrotado" na corrida, e assunto viralizou (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo) Fabrício Bruno foi "derrotado" na corrida, e assunto viralizou (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)