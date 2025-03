Melhores momentos: Flamengo vence Vasco e garante vaga na final do Carioca

De virada, o Flamengo venceu o Vasco por 2 a 1, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca, no Maracanã. O Cruz-Maltino abriu o placar com gol do português Nuno Moreira, mas Bruno Henrique marcou seu centésimo gol e deixou tudo igual para o Rubro-Negro ainda na etapa inicial. No segundo tempo, Luiz Araújo deu números finais ao confronto.

Como foi a partida entre Flamengo e Vasco?

Com um início quente de jogo, o Flamengo começou melhor na partida com uma batida de fora da área de Bruno Henrique passando ao lado do gol de Léo Jardim. Na sequência, o Rubro-Negro quase abriu o placar com Varela aproveitando cruzamento de Arrascaeta na primeira trave e desviando para grande defesa do goleiro do Vasco.

O Cruz-Maltino respondeu aos 21 minutos com Nuno Moreira aproveitando cobrança de falta e recebendo cruzamento no segundo pau para finalizar e abrir o marcador. Cinco minutos após o gol, a equipe de Filipe Luís quase chegou ao empate com Léo Ortiz aproveitando cobrança de escanteio e cabeceando para outra boa intervenção de Léo Jardim. E aos 33 minutos, o Flamengo chegou a igualdade com Bruno Henrique sendo acionado na área por Arrascaeta livre de marcação e balançando as redes. No fim, Gerson saiu cara a cara com o goleiro do Vasco, mas optou por tocar para Plata no meio da área, e Lucas Freitas afastou o perigo.

Na segunda etapa, o confronto iniciou com menos intensidade, mas o Flamengo melhorou e dominou os minutos finais a partir das substituições. Aos 23 minutos, Plata foi acionado em profundidade, saiu cara a cara com Léo Jardim e bateu para grande defesa do goleiro. Após Piton afastar mal a bola, Luiz Araújo ficou com a sobra, limpou a marcação e finalizou no cantinho para virar a partida em favor do Rubro-Negro. Nos acréscimos, Loide Augusto foi acionado na área, cortou a defesa para o meio e bateu com força para defesa de Rossi, que garantiu a vitória do Rubro-Negro.

O que vem por aí para Flamengo e Vasco?

Com vaga garantida na final do Campeonato Carioca, o Flamengo volta a campo na quarta-feira (12) para o primeiro jogo da decisão. O Rubro-Negro aguarda o classificado do duelo entre Volta Redonda e Fluminense. Por outro lado, o Vasco só retorna aos gramados na estreia do Brasileirão diante do Santos, no dia 30 de março.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo 2 x 1 Vasco - Campeonato Carioca

Semifinal (Volta)

🗓️ Data e horário: sábado, 8 de março de 2025, às 17h45 (de Brasília).

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

🥅 Gols: Nuno Moreira, 21/1ºT (0-1); Bruno Henrique, 33'/1ºT (1-1); Luiz Araújo, 24/2º (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Wesley e Bruno Henrique (FLA); Paulo Henrique, Rayan e Loide Augusto (VAS)

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Varela (Alex Sandro); Pulgar, De La Cruz (Allan), Gerson (Matheus Gonçalves) e Arrascaeta (Juninho); Plata e Bruno Henrique (Luiz Araújo).

VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), João Victor, Lucas Freitas e Lucas Piton; Hugo Moura, Paulinho (Matheus Carvalho) e Coutinho (Loide Augusto); Nuno Moreira (Payet), Vegetti e Rayan (Garré).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro:Wagner do Nascimento Magalhães.

🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha e Thiago Filemon Soares Pinto.

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho.