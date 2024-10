Filipe Luís explica opção por Léo Ortiz em vez de Fabrício Bruno no Flamengo

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 00:59 • Rio de Janeiro (RJ)

Filipe Luís estreou nesta quarta-feira (2) como técnico do Flamengo, na vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Uma das mudanças do novo comandante rubro-negro fez foi Léo Ortiz como titular no lugar de Fabrício Bruno. Em entrevista coletiva após a partida no Maracanã, o ex-jogador explicou a escolha.

Promoção Copa do Brasil com Amazon Music! Promoção Copa do Brasil com Amazon Music! Assita aos confrontos da Copa do Brasil DE GRAÇA no Prime Video e aproveite o pós com muita música! Garanta 4 meses grátis no Amazon Music Unlimited e ouça playlists e músicas exclusivas! Quero jogo e música de graça!

- É o mesmo do Alex Sandro e do Ayrton (Lucas). São laterais de Seleção. Fecha o olho, pega um e "bota". O Fabrício e o Léo (Ortiz) também são dois jogadores fantásticos, dois zagueiros super seguros. Não tem erro. Foi uma opção realmente tática, segundo o nosso plano de jogo. Do que eu tinha estudado o Corinthians, encaixava melhor o Léo nesse jogo - disse o treinador do Flamengo

- Outro jogo vai ser o Fabrício, outro jogo vai ser o David (Luiz), e se precisar o Cleiton. Eu costumo fazer esses ajustes dependendo do que o adversário faz e hoje foi o Léo. Dito isso, o Fabrício é um grande líder desse elenco, é um dos capitães. Eu adoro ele, fui campeão com ele, e sei o quão difícil e ficar fora. Não tenho dúvidas de que ele é importantíssimo para mim e será até o final - completou Filipe Luís.

Camisa Oficial Flamengo I 2024 Camisa Oficial Flamengo I 2024 Aproveite para comprar a camisa deste ano do Mengão. Personalize o Manto com a numeração do seu craque favorito! A partir de R$ 349,99

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

O Flamengo derrotou o Corinthians por 1 a 0, nesta quarta-feira (2), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O lateral-esquerdo Alex Sandro marcou seu primeiro gol pelo clube carioca. O confronto de volta está marcado para o dia 20 de outubro, na Neo Química Arena, onde os times vão decidir um dos finalistas da competição.