Filipe Luís prega união em apresentação no Flamengo: ‘Preciso de todos’

Filipe Luís foi apresentado pelo Flamengo como técnico interino (Foto: João Brandão/Lance!)







Escrito por João Brandão • Publicada em 01/10/2024 - 14:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Filipe Luís foi apresentado oficialmente como técnico interino do Flamengo. Nas primeiras palavras, o ex-jogador pediu união de todos: torcida, diretoria, imprensa e jogadores. Para o treinador, somente com todos unidos que o clube vai chegar no lugar onde merece.

- Me preparei muito para este momento. Estou muito feliz. É um desafio muito importante. Como já falei para todo o pessoal que trabalhar aqui no CT: preciso de todos. Da torcida, da imprensa, da diretoria. Precisamos nos unir cada vez mais para colocarmos o Flamengo onde merece. Sozinho não vou conseguir. Preciso dos meus jogadores, de todo o staff e de vocês. Quero agradecer a presença de todos. Esse desafio pode parecer uma pressão gigantesca, mas para mim é um privilégio. Poder estar guiando o melhor elenco da América onde eu quero levar. Obrigado pela oportunidade - afirmou Filipe Luís. E completou:

- Sei que a expectativa é muito alta. Peço para que essa comunhão exista durante o jogo. Eu vi essa torcida ganhar jogo. A gente precisa recuperar isso e que o estádio não esteja divido, sempre animando o time, que precisa do apoio. Trabalho não vai faltar. Vamos continuar dando a vida pelo Flamengo.

Filipe Luís vai estrear na beira do campo justamente numa decisão. O Flamengo enfrenta o Corinthians pelo primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil nesta quarta-feira (2). A bola rola às 21h45, no Maracanã.