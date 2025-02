O Flamengo entrou em acordo com a família de Christian Esmério, uma das vítimas da tragédia ocorrida no Ninho do Urubu, em 2019. A família do ex-goleiro era a única que ainda não havia sido indenizada pelo clube.

Em nota, o Rubro-Negro voltou a lamentar a tragédia que vitimou 10 jovens das categorias de base do Flamengo. O clube reconheceu que não há valor que possa reparar o dano causado aos parentes do ex-jogador.

- O Clube de Regatas do Flamengo informa que celebrou acordo com a família de Christian Esmério em relação ao processo nº 0305333-17.2021.8.19.0001, que tramita na Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e trata do pleito da última família ainda não indenizada pelo acidente ocorrido no Ninho do Urubu em 2019. O Flamengo entende que não há dinheiro no mundo que possa aplacar a dor pela perda de um filho ou de um irmão, mas continuar litigando, consideradas as circunstâncias do caso concreto, poderia impor ainda maior sofrimento à família, o que não é o desejo do Clube. Desta forma, terminar o processo e permitir à família a compensação financeira, mediante a celebração do acordo, era prioridade máxima da atual Administração do Flamengo.

Além de Christian Esmério, Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas, Pablo Henrique da Silva Matos, Bernardo Pisetta, Vitor Isaias, Samuel Thomas Rosa, Athila Paixão, Jorge Eduardo, Gedson Santos, e Rykelmo Viana também faleceram. Todos os jovens tinham entre 14 a 16 anos.

Relembre a tragédia do Ninho do Urubu, CT do Flamengo

No dia 8 de fevereiro de 2019, um incêndio ocorreu durante a madrugada no Ninho do Urubu, em Vargem Grande. Na época, os atletas da base dormiam em alojamentos em uma estrutura de container dentro do Centro de Treinamento. O fogo se iniciou devido a um problema em um aparelho de ar-condicionado. Além das 10 vítimas, três jogadores ficaram feridos.