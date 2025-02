Comentarista da Globo elogia jogador do Flamengo, mas faz ressalva: ‘Vai aprender’

Com time alternativo, o Flamengo vai vencendo a Portuguesa por 1 a 0, nesta quarta-feira (5), no Parque do Sabiá. Titular na lateral-direita, o jovem Daniel Sales foi elogiado pelo comentarista Richarlyson. O ex-jogador citou o ímpeto ofensivo do garoto, mas fez uma ressalva quanto ao aspecto defensivo do atleta.

- É um jogador de 18 anos com enorme potencial, com uma personalidade incrível, ofensivamente ele é muito agudo. Mas defensivamente, ele ainda vai pegar os macetes. Quando o lateral é novo assim, ele acha que precisa passar 10, 15 vezes no primeiro tempo e mais 10, 15 no segundo. E não é isso, às vezes é melhor passar cinco, mas com qualidade - começou.

- Ele vai aprender. Defensivamente ele precisa ainda de mais conteúdo, um pouco mais de entendimento. E isso vai acontecer gradativamente, porque é um jogador que tem muito a trabalhar, com muito potencial - completou o ex-jogador.

Daniel Sales ganhou oportunidade na equipe titular no lugar de Varela, que foi liberado pelo clube após a morte da mãe do uruguaio. Revelados pelo Rubro-Negro, o goleiro Matheus Cunha, o zagueiro Cleiton e o volante Evertton Araújo também começaram como titulares. O Flamengo abriu o placar com o atacante recém-contratado Juninho.