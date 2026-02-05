Darwin Núñez, Marcos Leonardo, Richarlison: entenda o perfil de atacante que o Flamengo busca

Após a contratação de Lucas Paquetá, o Flamengo segue atento ao mercado de transferências em busca de um atacante. Com Pedro como o principal homem dentro da área, o clube carioca mapeia jogadores com características distintas do camisa 9. Grandes nomes do futebol internacional estão no radar. O Lance! explica o cenário para você.

A comissão técnica de Filipe Luís e o diretor de futebol José Boto entendem que o Flamengo precisa de um atacante veloz, que seja goleador e faça o tradicional "facão", movimentação que ficou marcada no time carioca por Gabigol. O objetivo é buscar um atleta de grande impacto no mercado, e não um nome desconhecido.

Darwin Núñez

As características de Darwin Núñez, do Al-Hilal, agradam ao Flamengo, que fez uma sondagem pelo jogador. Os números, entretanto, assustam. O atacante uruguaio, companheiro de seleção de Arrascaeta, De La Cruz e Varela, recebe cerca de R$ 99 milhões por ano, algo em torno de R$ 8 milhões por mês.

Darwin Núñez, sondado pelo Flamengo, com a camisa do Al-Hilal (Foto: Divulgação)

Ou seja, um possível negócio só seria viável caso o atacante aceitasse diminuir drasticamente a sua pedida salarial, o que não deve acontecer.

John Arias

Ex-jogador e ídolo do Fluminense, Arias também está no radar do Flamengo. O clube carioca formalizou uma oferta pelo jogador, que atualmente atua na Inglaterra. Entretanto, por conta de sua ligação com o Tricolor Carioca, o colombiano disse "não" ao Rubro-Negro. Arias tem conversas para vestir as cores do Palmeiras.

Marcos Leonardo

O nome de Marcos Leonardo, do Al-Hilal, foi ligado ao Flamengo nos últimos dias. Entretanto, as características do atacante, ex-Santos, não se encaixam na ideia de jogo de Filipe Luís. Ou seja, o Rubro-Negro não busca a contratação do jogador.

Richarlison

Outro nome que interessa ao Flamengo é o de Richarlison. O atacante, que disputou a última Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, recebeu uma sondagem do clube carioca. Entretanto, sem o desejo de retornar ao Brasil neste momento, o centroavante respondeu negativamente ao Fla.

Richarlison em ação pela Seleção (Foto: AFP)

