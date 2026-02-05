Eric Faria aponta lição para Filipe Luís em Flamengo x Inter: 'Talvez seja essa'

O Flamengo tropeçou mais uma vez no Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira (4), contra o Internacional. O Rubro-Negro ficou no empate por 1 a 1 jogando no Maracanã, e Eric Faria apontou uma lição para o técnico Filipe Luís na transmissão da Globo.

- Fica uma lição para o Filipe Luis, de que o Flamengo precisa de energia em campo. A escalação talvez tenha que privilegiar, nesses primeiros jogos do Brasileirão, jogadores que estejam mais inteiros fisicamente, como aconteceu no segundo tempo, com Varela, Carrascal e o próprio Pedro. Talvez seja essa a lição desse jogo - disse Eric.

Depois de três derrotas seguidas, o Flamengo não conseguiu vencer o Internacional. O Colorado abriu o placar com golaço de Rafael Borré no primeiro tempo. Na segunda etapa, Varela sofreu pênalti, e Arrascaeta converteu para dar números finais ao duelo.

Flamengo e Internacional pelo Brasileirão (Foto: AndrÃ© Fabiano/Código19/Gazeta Press)

Como foi o jogo do Flamengo

O jogo começou quente no Maracanã, com entradas fortes, que resultaram em dois cartões amarelos antes mesmo dos primeiros cinco minutos. Na equipe de Filipe Luís, Lucas Paquetá iniciou a partida atuando pelo lado direito do campo, fazendo dobradinha com Emerson Royal. Em certos momentos, o meio chegou a fazer a função de camisa 9, quando Bruno Henrique caia pelos lados.

O Flamengo teve o controle da bola durante o confronto, mas caiu na isca do Internacional. Aos 47', em erros de passe de Paquetá, o Colorado saiu em contra-ataque. Ao receber a bola, Borré tirou Léo Ortiz da jogada e deu um toquezinho na saída do goleiro Rossi.

A partir desse momento, a torcida do Flamengo começou a cobrar a equipe, pedindo, principalmente, raça. A grande vítima dos torcedores foi Royal, vaiado quando encostava na bola. Além do lateral, outros jogadores não foram bem, como o atacante Bruno Henrique.

Com Varela no lugar de Royal e Bruno Henrique na vaga de Pedro, o Flamengo buscou dar uma outra cara ao time. Entretanto, o Internacional, logo na saída de bola, levou perigo, com Carbonero, ao goleiro Rossi.

O cenário mudou para o time mandante quando Varela, aos 20 minutos, foi derrubado dentro da área por Bernabei. O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima, imediatamente, apontou para a marca do pênalti. Arrascaeta foi para a cobrança e não desperdiçou para o Flamengo.