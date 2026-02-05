Flamengo completa quatro jogos sem vitória pela primeira vez desde a queda de Tite

O Flamengo ficou no empate por 1 a 1 com o Internacional e chegou a uma sequência de quatro jogos sem vitória, cenário que não se repetia desde setembro de 2024. Na ocasião, o Rubro-Negro era comandado por Tite, e a série de resultados negativos teve peso direto no aumento da pressão que culminou na demissão do treinador.

O resultado diante do Colorado se somou às derrotas para Fluminense, São Paulo e Corinthians e ampliou a má fase do time. Esta é a pior sequência do clube desde que Filipe Luís assumiu o time.

Em setembro de 2024, o Flamengo empatou com o Vasco, foi derrotado pelo Penãrol, perdeu para o Grêmio e ficou no 0 a 0 com o clube uruguaio, sendo eliminado na Libertadores. A eliminação nas quartas de final do torneio continental e os resultados ruins no Brasileirão intensificaram as críticas ao trabalho da comissão técnica da época. Relembre os jogos abaixo.

Peñarol 0-0 Flamengo (Libertadores - 26/09/2024) Grêmio 3-2 Flamengo (Brasileirão - 22/09/2024) Flamengo 0-1 Peñarol (Libertadores - 19/09/2024) Flamengo 1-1 Vasco (Brasileirão - 15/09/2024)

Apesar de ter encerrado o período na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, Tite não resistiu ao ambiente de instabilidade. O treinador deixou o cargo ao fim do mês, já bastante pressionado pelos resultados e pelo desempenho apresentado pela equipe.

Desde então, o Flamengo passou por mudanças no comando técnico. Logo após a queda do então treinador, Filipe Luís assumiu a equipe. De lá para cá, o clube conquistou Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, além de oito titulos ao total.

O início de 2026, contudo, está longe do ideal. Em outro contexto, no qual o elenco Rubro-Negro busca recuperar a melhor forma física no primeiro mês da temporada, a equipe volta a conviver com uma sequência de resultados sem vitória semelhante à registrada no período anterior à chegada de Filipe.

Filipe Luís durante duelo entre Flamengo e Internacional no Maracanã (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)

