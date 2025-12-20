menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Viagem de Filipe Luís, do Flamengo, nas férias chama atenção: 'Infelizmente'

Treinador está na Europa

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/12/2025
10:43
Filipe Luís em coletiva de imprensa no Mundial (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
imagem cameraFilipe Luís em coletiva de imprensa no Mundial (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)
O treinador Filipe Luís curte o início das férias na Europa em uma viagem com a família. Neste sábado (20), o atual treinador do Flamengo aproveitou o para visitar o CT do Atlético de Madri, clube o qual defendeu por cinco anos. A ação repercutiu nas redes sociais entre torcedores do clube carioca.

➡️ Chegadas e saídas: as movimentações do Flamengo no mercado

Em imagens, que rodam a internet, Filipe Luís aparece conversando com antigos companheiros do clube espanhol, além de membros da comissão técnica, durante a visita. Nomes de destaque, como o atacante Griezmann, o goleiro Oblak e o meia Koke aparecem cumprimentando o ex-jogador.

Durante a visita, o comandante do Flamengo esteve acompanhado do filho mais velho Tiago, que também teve interações com o grupo de jogadores. As cenas repercutiram entre torcedores do Flamengo.

Filipe Luís tem contrato com o Rubro-Negro até o fim de 2025. Determinado cenário fez parte da torcida do clube carioca se preocupar com as imagens do treinador na Europa. Teve quem, também, aproveitou a oportunidade para brincar com a possibilidade de novos reforços; veja abaixo:

Filipe Luís fica no Flamengo?

O futuro do técnico no clube carioca é incerto. Apesar das expectativas serem de uma continuidade no trabalho, Filipe Luís e a diretoria rubro-negra ainda não chegaram a um acordo por uma renovação.

Em 2025, o treinador se valorizou no mercado após ter uma temporada de conquistas com o Flamengo. Ao todo, foram sete títulos no atual ano: Supercopa do Brasil, Taça Guanabara, Campeonato Carioca, Libertadores, Brasileirão, Derby das Américas e Copa Challenger.

Técnico do Flamengo, Filipe Luís durante a final do Mundial contra o PSG
Técnico do Flamengo, Filipe Luís durante a final do Mundial contra o PSG (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

