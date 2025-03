Filipe Luís é, atualmente, um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Afinal, desde que assumiu o time principal do Flamengo no início de outubro do ano passado, o treinador sofreu apenas uma derrota. Aliás, ele é o técnico com maior invencibilidade no país.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Com Filipe, o Rubro-Negro não perde há 21 jogos. A última (e única) derrota do treinador na equipe carioca foi no clássico com o Fluminense no dia 17 de outubro.

Veja a lista

1. Filipe Luís (Flamengo) - 21 jogos

2. Thiago Carpini (Vitória) - 20 jogos

3. Ramón Díaz (Corinthians) - 11 jogos

4. Barbieri (Athletico) e Roger Machado (Internacional) - 10 jogos

5. Abel Ferreira (Palmeiras), Léo Condé (Ceará), Gilmar Dal Pozzo (Chapecoense), Umberto Louzer (CRB) e Cuca (Atlético-MG) - 8 jogos

Filipe Luís durante treino do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Números de Filipe Luís no comando do Flamengo

Com 17 vitórias, 6 empates e uma derrota, Filipe Luís tem 79,2% de aproveitamento no comando técnico do Flamengo. Desde a sua chegada, o Rubro-Negro conquistou dois títulos, marcou 44 gols e sofreu 12. Veja outras números, segundo o site "Transfermarket":

continua após a publicidade

⚔️ 24 jogos

🚥 17V - 6E - 1D (!)

📊 79.2% aproveitamento (!)

⚽ 44 gols (1.83 /j!)

🚫 12 gols sofridos (0.50 /j!)

👟 16.0 finalizações /j (!)

⚠️ 10.2 finalizações sofridas /j(!)

⏳ 58.2% posse de bola

🏆 2 títulos (!)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real