O elenco do Flamengo, que recebeu dois dias de folga após a vitória diante do Vasco por 1 a 0, se reapresenta no Ninho do Urubu na manhã desta terça-feira (4). Esse será o primeiro dos quatro treinos da equipe rubro-negra para o jogo de volta contra o rival pela semifinal do Campeonato Carioca.

O treino desta terça está marcado para as 9h30. Antes do trabalho em um dos campos do centro de treinamento, os jogadores devem realizar atividades na academia.

Bruno Henrique e Gerson comemoram gol do Flamengo contra o Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Confira o cronograma do Flamengo para essa semana

Terça-feira (04/03) - treino às 9h30

Quarta-feira (05/03) - treino às 9h30

Quinta-feira (06/03) - treino às 15h30

Sexta-feira (07/03) - treino às 9h30

Flamengo com um pé na final

Com a vitória por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, o Flamengo pode perder por um gol de diferença que mesmo assim avançará para a decisão. Afinal, por conta da sua campanha na Taça Guanabara, o Rubro-Negro conta com a vantagem do empate no placar agregado. O jogo será no sábado, às 17h45, no Maracanã.

Do outro lado da chave, o Fluminense encaminhou a classificação. Afinal, bateu o Volta Redonda por 4 a 0 no jogo de ida.

