Filipe Luís viverá primeiros dias de pressão à frente do Flamengo (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 18/10/2024 - 04:45 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 18/10/2024 - 07:20

O técnico Filipe Luís terá dias tensos no comando do Flamengo, os primeiros desde que assumiu o clube. Após a derrota no clássico contra o Fluminense, o treinador agora volta suas atenções para o Corinthians, adversário de domingo (20), na semifinal da Copa do Brasil.

➡️Clique para assistir no Premiere

Após dias de preparação durante a Data FIFA, a equipe não conseguiu desempenhar um bom futebol, o que deixou a torcida bastante preocupada para os rumos do próximo jogo. Na coletiva após o jogo, Filipe falou sobre a preparação da equipe durante a pausa.

-Lembro que no ano passado perdemos um jogo para o Bragantino depois da Data Fifa. Esse ano foi a minha primeira experiência, e eu vi meu time correndo no primeiro tempo e fazendo tudo que pedi. E bem fisicamente. O jogo levou, com essas circunstâncias, que o time perdesse. Não diria que foi pela Data Fifa, poderia ter acontecido em qualquer momento. Até mesmo porque foram treinos bons, tivemos muito tempo para preparar esse jogo. Tudo saiu como a gente planejou, infelizmente o resultado não foi o que a gente queria-, disse.

Filipe Luis tecnico do Flamengo durante partida contra o Fluminense no estadio Maracana pelo campeonato Brasileiro A 2024. Foto: Alexandre Loureiro/AGIF

O treinador também comentou sobre a dependência em relação a jogadores que estiveram convocados para as suas seleções. Dos sete chamados por seus países, quatro foram titulares. Gerson, Plata, Pulgar e Arrascaeta jogaram mais de 45 minutos, enquanto De La Cruz saiu no intervalo da partida do Uruguai.

-Quando tem jogadores importantes em um nível mundial, se você não tem, esses jogadores não estão, o time pode sentir. Mas não acho que isso tenha sido uma desculpa. Acredito que, com o elenco que estava hoje e os jogadores que estavam em campo, teria todas as condições de ganhar do Fluminense. Confio plenamente nos jogadores que entraram em campo hoje, acabou que o resultado parece que estava todo mundo horrível. Gerson, Erick, Nico são jogadores internacionais, grandes e vão fazer falta em qualquer time que eles joguem, explicou.

Agora, o foco do Flamengo é no confronto contra o Corinthians, neste domingo (20), às 16h, na Neo Química Arena. A expectativa é de que Filipe Luís tenha Gerson e Pulgar entre os titulares.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte