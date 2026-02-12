Sonho do Flamengo, Darwin Nuñez fica de fora de jogo do Al-Hilal

Darwin Núñez não foi relacionado pelo Al-Hilal para o próximo compromisso da equipe no Campeonato Saudita nesta sexta-feira (13). A ausência do atacante uruguaio ocorre após a reformulação da lista de estrangeiros do clube, impactada diretamente pela chegada de Benzema. A decisão segue o regulamento da liga nacional, que limita o número de jogadores estrangeiros inscritos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O técnico Simone Inzaghi precisou fazer ajustes na composição do elenco, já que apenas oito atletas estrangeiros podem ser registrados para a disputa do torneio. Mesmo contratado por cerca de 53 milhões de euros junto ao Liverpool, Darwin perdeu espaço no grupo principal e ficou fora da relação enviada à Federação Saudita de Futebol.

continua após a publicidade

Com isso, o uruguaio passa a ter participação restrita ao cenário continental. Núñez poderá atuar apenas na Champions League da Ásia, competição que ainda está em fase inicial e tem o Al-Hilal entre os favoritos. A exclusão da lista doméstica também atingiu Pablo Marí, ex-Flamengo, e outro nome estrangeiro que acabou preterido.

A mudança no elenco foi consequência direta da chegada de Benzema, que passou a ocupar uma das vagas disponíveis. Além do francês, Inzaghi definiu como estrangeiros inscritos nomes como Rúben Neves, Theo Hernandez, Malcom, Yassine Bounou, Kalidou Koulibaly, Marcos Leonardo e Sergej Milinkovic-Savic.

continua após a publicidade

+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Embora Darwin tenha apresentado números considerados positivos desde sua chegada ao futebol saudita, o limite imposto pelo regulamento acabou sendo determinante. A concorrência interna aumentou com o novo cenário ofensivo da equipe, que agora conta com Benzema como principal referência no setor.

Darwin Nuñez era sonho do Flamengo

Antes de perder espaço no Al-Hilal, Darwin Núñez esteve no radar do Flamengo. O clube carioca avaliou o nome do uruguaio dentro de um contexto específico de mercado: a busca por um atacante com características distintas das de Pedro, principal homem de área do elenco.

Dawrin Nuñez em ação pelo Al-Hilal (Foto: Reprodução/X)

A comissão técnica de Filipe Luís e o diretor de futebol José Boto entendiam que o time necessitava de um jogador veloz, com capacidade de ataque em profundidade e presença frequente na área. A ideia é um atleta que execute o tradicional "facão", movimentação associada ao estilo de Gabigol.

Darwin se encaixava nesse perfil. Forte fisicamente e com capacidade de atacar espaços, o uruguaio era visto como uma opção de impacto imediato. A diretoria rubro-negra realizou sondagens iniciais, mas a negociação esbarrou rapidamente na questão financeira.

O atacante recebe no Al-Hilal valores considerados fora da realidade do futebol brasileiro e segundo o jornalista Pablo Rua, o salário pedido pelo jogador girava em torno de R$ 99 milhões por ano, aproximadamente R$ 8 milhões mensais. A pedida foi determinante para o esfriamento das conversas.

Além dos vencimentos elevados, o Flamengo ainda teria que arcar com cifras significativas em uma eventual transferência. Com contrato válido até junho de 2028, Darwin representa um investimento alto tanto em salários quanto em compensação financeira ao clube saudita.

Internamente, o entendimento foi de que a operação não apresentava viabilidade econômica. Mesmo sendo um nome que atendia às necessidades esportivas identificadas pela comissão técnica, os valores acabaram inviabilizando qualquer avanço mais concreto.

Darwin Núñez soma, ao longo da carreira, 305 partidas disputadas por clubes, com 115 gols marcados e 51 assistências. O melhor momento do atacante foi no Benfica, período que o projetou ao Liverpool. Pela Seleção do Uruguai, o centroavante registra 13 gols em 36 jogos oficiais.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.