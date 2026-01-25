Filipe Luís aponta motivo para derrota do Flamengo no clássico

O Flamengo não teve uma boa noite neste domingo (25), perdeu o clássico para o Fluminense pela quarta rodada do Campeonato Carioca e se complicou de olho na classificação. O técnico Filipe Luís analisou a derrota do Rubro-Negro no Maracanã e apontou os principais motivos.

— Hoje foi um jogo descaracterizado nesse sentido (Flamengo sem elenco completo), até nas trocas. Um jogo equilibrado, tivemos chances para abrir o placar, eles também e acabaram abrindo. A partir daí, ganharam muita confiança, conseguiram fazer o segundo gol de escanteio. Mas um jogo equilibrado, que foi resolvido nos mínimos detalhes, que precisamos treinar. Talvez (perdemos) por falta de treino — disse Filipe Luís, em entrevista coletiva.

A derrota deixou o Flamengo em situação delicada no Grupo B. Com um jogo a mais na classificação, a equipe tem apenas mais um compromisso na primeira fase, contra o Sampaio Corrêa, e precisa torcer por tropeços de Nova Iguaçu e Madureira. Filipe Luís não descartou a possiblidade de precisar jogar o quadrangular de rebaixamento, o que deixaria seus comandados com mais duas partidas no calendário.

— É uma possibilidade. Temos que ganhar o próximo jogo. Dependemos de resultados. Mas só depois que acabar a fase de grupos do Carioca que podemos pensar no que aconteceu. No momento, a única coisa que está na minha cabeça é o jogo do São Paulo, que vou começar a preparar a partir de amanhã. Vamos analisar o jogo de hoje, com certeza temos muitas coisas a melhorar e corrigir. A derrota de hoje nos deixa essas lições para poder chegar no melhor possível contra o São Paulo (pelo Brasileirão) e na Supercopa. Quando chegar o jogo do Carioca, pensaremos na melhor estratégia para vencer e ter uma boa campanha.

O Flamengo volta a campo na quarta-feira (28), às 21h30, contra o São Paulo, fora de casa. Será a estreia do Rubro-Negro no Campeonato Brasileiro e compromisso que antecede a decisão com o Corinthians na Supercopa, no domingo (1/2).

Veja outras respostas de Filipe Luís:

Parte física

— A condição física a gente vai ganhando competindo, ganhando minutos. Foi o caso de muitos que jogaram hoje, como Pedro e Bruno Henrique, 45 minutos cada um, já estava combinado. Alex Sandro só ia jogar 60 minutos, Varela só podia 30 minutos. Então foram trocas condicionadas, combinadas antes do jogo com a preparação física. Esperamos chegar contra o São Paulo com o maior número de jogadores perfeitos fisicamente.

Planejamento

— No momento em que estamos, a prioridade é o próximo jogo. Vamos começar o Brasileiro, a prioridade é vencer esse jogo. Um título lindo que é o da Supercopa, que já temos três. Temos uma oportunidade linda de conquistar títulos e o planejamento agora é deixar os jogadores na melhor forma física e competir para lutar por tudo, que é o que queremos. A prioridade sempre do clube são as grandes competições: Brasileirão e Libertadores. Mas com o elenco que temos com certeza vamos tentar conquistar tudo.