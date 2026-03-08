A conquista do Campeonato Carioca dá um momento de tranquilidade ao Flamengo, principalmente ao diretor de futebol José Boto. Com os resultados ruins neste início de temporada, que culminaram na demissão do técnico Filipe Luís, o dirigente português tem futuro incerto no clube. Segundo ele, é necessário estar pronto para uma troca.

- Dar tranquilidade para trabalhar. Isso é o mais importante. Uma coisa que o futebol me ensinou: desde que assinamos um contrato, temos que estar prontos para sair. Toda vez que saio de um clube, saio sem rancor, sem raiva, sem nada. Fico sempre muito agradecido. Nesse caso, o presidente Bap me convidou. Não me disse nada. Vocês podem me perguntar se vou continuar ou não, é a ele que tem que perguntar - disse José Boto, diretor de futebol do Flamengo.

José Boto, diretor de futebol do Flamengo (Foto: Bruno Ulivier/O Fotografico/Gazeta Press)

Presidente do Flamengo sonda possíveis substitutos para cargo de Boto

Bap, presidente do Flamengo, busca no mercado possibilidades para uma troca. Nomes como Edu Gaspar, de saída do futebol inglês, e Fábio Luciano, ex-jogador e comentarista, foram sondados. Além disso, o mandatário também cogita uma mudança na estrutura da pasta de futebol.

