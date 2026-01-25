Bap atualiza negociação do Flamengo por Lucas Paquetá

O Flamengo avançou nas negociações para contratar o meia Lucas Paquetá após o West Ham aceitar a proposta de 41,25 milhões de euros (cerca de R$ 255,9 milhões). Neste domingo (25), as partes chegaram a um acordo sobre o valor, restando apenas definir a forma de parcelamento para concluir a transferência.

continua após a publicidade

O clube carioca aumentou sua oferta inicial de 40 milhões para 41,25 milhões de euros, com valor integralmente fixo, sem inclusão de bônus por metas. O West Ham, que inicialmente pedia 60 milhões de euros pelo brasileiro, flexibilizou suas exigências financeiras.

— O que eu posso dizer é que nós estamos próximos. Hoje, a diferença é a forma de pagamento que a gente vai fazer. Nós chegamos a um acordo em relação a vários aspectos, que eu julgo os mais importantes. Agora nós estamos diante de uma situação entre o torcedor que quer fechar rápido isso, e o presidente que tem responsabilidade com a instituição e com a nação de não me comprometer com aquilo que a gente não vai poder cumprir — afirmou Bap, na saída da cerimônia de lançamento da marca oficial da Copa do Mundo Feminina 2027.

continua após a publicidade

A primeira proposta do Flamengo foi 40 milhões de euros (R$ 218 milhões), sendo 35 milhões fixos e o restante em bônus. O valor foi ajustado após exigência do West Ham, que ainda indicou desejo de receber o montante em, no máximo, 18 meses. Bap destacou a evolução das tratativas.

+ Aposte nas partidas do Flamengo no Campeonato Carioca!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

— Toda negociação como essa começa com um contato esparso. Quando você vai chegando perto de fechar, você fica praticamente falando o tempo inteiro. Mas estamos nessa fase agora. A expectativa está altíssima — disse.

— Estou focando agora toda a nossa energia em resolver esse obstáculo. Se puder ser na próxima hora, ótimo. Começamos com contatos semanais, depois diários e agora estamos com contato a cada hora para ajustar uma coisa ou outra. Mas não posso precisar o quanto tempo vai demorar. Sempre tem o outro lado, as necessidades do West Ham, então estamos tentando agora ajustar a capacidade de honrar aquilo que estamos prometendo — completou.

Luiz Eduardo Baptista (BAP) é o presidente do Flamengo (Foto: Reprodução/Flamengo TV)

Se concretizada nos valores acordados, esta será a maior transação já realizada por um clube do futebol sul-americano. O Flamengo espera resolver a transferência até o final da próxima semana, considerando o prazo da janela de transferências europeia que se encerra no fim do mês.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo