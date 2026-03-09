O Flamengo conquistou o título do Campeonato Carioca ao bater o Fluminense nos pênaltis. Após a conquista, o nome de Filipe Luís, ex-treinador do clube, foi lembrado por torcedores e jogadores. Os rubro-negros reconheceram o trabalho do técnico, demitido após o jogo de volta da semifinal do estadual.

Enquanto os jogadores se preparavam para levantar o troféu, a torcida rubro-negra gritou o nome de Filipe Luís. Já durante o jogo, uma bandeira com a imagem do treinador foi tremulada na arquibancada.

Jogadores reconhecem o trabalho de Filipe Luís após título do Flamengo

O reconhecimento ao técnico Filipe Luís não partiu apenas da arquibancada. Os jogadores, como Léo Ortiz, Léo Pereira e Lucas Paquetá, também ressaltaram o papel do treinador na conquista do tricampeonato estadual.

- Em vários momentos difíceis em que precisamos dele, ele sempre nos ajudou e esteve do nosso lado. Então, nós agradecemos e dedicamos esse título a ele. Ele construiu uma história linda, é ídolo como jogador e como treinador. Esse título é para ele também. Acho que dá para sentir o carinho dos jogadores e dos torcedores pelo Filipe - disse Léo Pereira.

Filipe Luís na vitória do Flamengo sobre o Madureira pela semifinal do Carioca (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Gazeta Press)

O Filipe é um amigo, um cara sensacional, como eu disse. Ele foi o maior responsável por eu estar aqui hoje, por todo o esforço que fez para me trazer. Eu gostaria muito de ter correspondido mais rápido, de ter ajudado mais e sido mais incisivo, por assim dizer. Mas estou muito feliz, é um dia muito especial para mim. Desejo toda a sorte ao Filipe Luís. Agora temos um novo treinador que chegou também querendo ganhar muito. Ver a felicidade dele ali hoje é muito importante para o grupo. Temos que seguir trabalhando, porque isso faz parte do nosso trabalho - afirmou Paquetá.

Leonardo Jardim exalta trabalho de Filipe Luís após título do Flamengo

Na coletiva de imprensa após o título, Leonardo Jardim, que conquistou a taça logo em sua estreia, fez questão de ressaltar o trabalho de Filipe Luís.

- É muito bom ganhar um título no Brasil, algo que ainda não tinha acontecido comigo na carreira. Estou aqui no segundo ano. Mas quem treina o Flamengo está mais próximo de ganhar títulos. Agradecer ao estafe por todo o apoio que deu nesses cinco dias, à atitude dos jogadores, por eles acreditarem na ideia. E, também, um grande abraço ao Filipe (Luís), porque ele construiu essa equipe, apesar de ter saído -afirmou Jardim.

