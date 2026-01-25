Derrota no clássico coloca Flamengo sob risco de queda no Carioca; entenda

A derrota do Flamengo para o Fluminense por 2 a 1, neste domingo (25), no Maracanã, em mais um clássico carioca, colocou o rubro-negro em uma situação delicada no Campeonato Carioca. Após novo tropeço em duelo direto contra um rival histórico, o time comandado por Filipe Luís passou a correr sério risco de terminar a fase de classificação entre os últimos colocados e, consequentemente, disputar o quadrangular contra o rebaixamento da competição estadual.

Com campanha irregular no Carioca, marcada por oscilações e dificuldades para transformar domínio em resultado, o Flamengo agora não depende apenas de si para evitar o cenário indesejado. Para escapar da zona de perigo, o clube precisa torcer por tropeços diretos de Boavista, Nova Iguaçu e Madureira, concorrentes diretos na parte inferior da tabela.

O Boavista é quem está em situação mais confortável entre os rivais do Flamengo. A equipe de Saquarema precisa somar apenas dois pontos nos três jogos restantes para deixar o rubro-negro para trás. Seus compromissos incluem confrontos contra Vasco, Sampaio Corrêa e Bangu, adversários que ainda brigam por objetivos distintos no campeonato.

Já o Madureira, que entra em campo nesta segunda-feira (26) para enfrentar a Portuguesa, em Conselheiro Galvão, também precisa de dois pontos para garantir vaga na próxima fase e afastar qualquer risco. O Tricolor Suburbano, porém, terá um desafio extra: é o único entre os concorrentes do Flamengo que ainda enfrentará um dos quatro grandes do Rio, o Vasco, na penúltima rodada do Campeonato Carioca.

O Nova Iguaçu aparece como o adversário que exige maior combinação de resultados. A equipe da Baixada Fluminense precisa de quatro pontos em três jogos para assegurar a classificação. Nesta segunda-feira, enfrenta o Volta Redonda, em casa, antes de medir forças com Bangu e Portuguesa.

Mesmo dependendo de resultados paralelos, o Flamengo sabe que precisa fazer a sua parte no Campeonato Carioca. A vitória contra o Sampaio Corrêa, na última rodada da fase de classificação, no Maracanã, é considerada fundamental para manter vivas as chances de evitar o quadrangular do rebaixamento e minimizar o impacto de uma campanha abaixo das expectativas no estadual.

Últimos jogos dos rivais diretos do Flamengo no Carioca:

Madureira 🟡🔵

x Portuguesa (26/01)

x Vasco (02/02)

x Volta Redonda (08/02)

Nova Iguaçu 🟠⚪

x Volta Redonda (26/01)

x Bangu (30/01)

x Portuguesa (07/02)

Boavista 🟢⚪

x Vasco (25/01)

x Sampaio Corrêa (30/01)

x Bangu (07/02)

