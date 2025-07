Carrascal chega ao Rio de Janeiro para assinar com o Flamengo

Os reforços não param de chegar no Flamengo! Após acertar as contratações de Saúl, Emerson Royal e Samuel Lino, o Rubro-Negro recebeu, na tarde desta quarta-feira (30), recebeu o colombiano Jorge Carrascal. Para contar com o Carrascal, o Flamengo irá desembolsar 12 milhões de euros (cerca de R$ 77,5 milhões na cotação atual).

Carrascal atende torcida do Flamengo no aeroporto (Foto: Lucas Bayer / Fluminense)

O meia de 27 anos enfrentou mais de 19 horas de voo para deixar a Rússia e chegar às terras cariocas. Após a viagem cansativa, os compromissos de Carrascal com o Flamengo serão realizados a partir de quinta-feira (31.) Ele passará por exames médicos e seguirá para encontro com o Diretor Técnico de Futebol do Flamengo, José Boto, no CT George Helal, pela manhã. O anúncio oficial da contratação deve ser feito após a assinatura do contrato.

O Flamengo trabalha para que Carrascal possa ser apresentado à torcida no Maracanã, antes do jogo com o Atlético-MG pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Samuel Lino, anunciado pelo Rubro-Negro na terça-feira, também irá ao estádio.

Como foi o desembarque de Carrascal no Rio

Assim como os outros reforços do Flamengo que chegaram ao Rio de Janeiro recentemente, Carrascal foi recebido por alguns torcedores. O clube não previu nenhum tipo de atendimento à imprensa ou à torcida no aeroporto, mas o meia fez questão de falar com o grupo que o esperava.

Os rubro-negros presentes no local levaram faixas e cartazes e também homenagearam o jogador com músicas adaptadas.

Torcedores do Flamengo recebem Carrascal no aeroporto (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

— Ô, o Carrascal chegou, o Carrascal chegou, O carrascal chegou — cantaram os torcedores.

— Carrascal, é nós! Tipo Colômbia — entoou o grupo, fazendo referência ao país de origem do meia.

Contratação de Carrascal

A negociação com o Dínamo de Moscou foi complicada e começou a ser debatida antes do início do Mundial de Clubes. O Flamengo alterou valores e condições do negócio para convencer o clube russo a liberar o jogador. No meio de julho, os dois times se acertaram em relação aos termos da negociação, mas a liberação de Carrascal para o Rubro-Negro só aconteceu nesta semana.

O Flamengo se envolveu na negociação do Dínamo de Moscou com o Atlético-MG para a contratação de Rubens e irá repassar parte dos valores da transação para o Galo a pedido do clube russo. O acerto entre as partes viabilizou a chegada de Carrascal ao Brasil.

Carrascal, que tem 19 jogos e dois marcados pela seleção da Colômbia, chega para ser concorrente direto de Arrascaeta no meio-campo do Flamengo. Com o colombiano, o clube carioca preenche uma das suas maiores lacunas no elenco estrelado.

Jorge Carrascal, reforço do Flamengo, em ação pela seleção da Colômbia (Foto: Reprodução / Instagram)

Números de Jorge Carrascal

Na carreira:

250 jogos (153 titular) 32 gols 20 assistências 257 minutos para participar de gol 6 títulos

Na temporada 2024/25: