O Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou, na noite desta quarta-feira (30), em votação na sede da Gávea, a entrada de um novo patrocinador para o uniforme da equipe. A empresa Hapvida, referência em planos de saúde na América Latina, passará a estampar a parte superior das costas da camisa rubro-negra já nesta quinta-feira (31), na partida contra o Atlético-MG, no Maracanã, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

continua após a publicidade

O acordo firmado com a Hapvida e a Solutions, administradora de benefícios que conecta corretores, operadoras e clientes, terá duração de três anos. Pelo contrato, o Flamengo receberá R$ 71,4 milhões no período, consolidando a parceria como mais uma fonte relevante de receita para o clube, que já conta com outros oito patrocinadores.

A votação desta quarta-feira também marcou um momento histórico para o clube. Pela primeira vez, os conselheiros puderam votar de forma online. Ao todo, 486 participaram, sendo 192 presencialmente e 294 de forma virtual.

continua após a publicidade

Com a nova parceria, a Hapvida e a Solutions ganham espaço não apenas na camisa do time principal masculino e da equipe Sub-20, mas também em ativos como placas no CT, ônibus oficial, backdrops e uniformes de treino e aquecimento. Para o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, elogiou a parceria.

- Hapvida e Solutions se unem ao clube em um propósito que vai além do esporte. É sempre muito positivo contar com marcas fortes que desejam construir algo relevante - disse o dirigente rubro-negro.

continua após a publicidade

A parceria ainda promete benefícios exclusivos aos torcedores, como produtos e planos com condições especiais. A chegada da Hapvida ao Flamengo coincide com a expansão da companhia no Rio de Janeiro, onde planeja investir cerca de R$ 380 milhões até 2026, incluindo a construção de um hospital de alta complexidade e três prontos atendimentos. No total, o plano diretor da empresa prevê R$ 2 bilhões em investimentos para ampliar a rede no Brasil.