O comportamento do jovem Wallace Yan, do Flamengo, foi tema de debate no "Lance a Lance!" desta quarta-feira (30), um dia antes do confronto com o Atlético-MG pela Copa do Brasil. No fim de semana, as duas equipes se enfrentaram pelo Brasileirão, quando Hulk terminou o jogo bastante insatisfeito com o atleta rival, inclusive cobrando o técnico Filipe Luís sobre a atitude da promessa rubro-negra.

O atacante de 20 anos, que também teve embates com Thiago Silva no Fla-Flu, foi bastante criticado na imprensa esportiva ao longo da última semana. Os ex-jogadores Luis Fabiano e Diego Lugano, comentaristas da ESPN, estiveram entre os críticos de Wallace Yan. Na visão dos jornalistas do Lance! presentes na nossa live diária, porém, atletas experientes como Hulk não deveriam "pegar pilha" com as provocações do jovem.

- Uma coisa que estou bem curioso para esse jogo é a possível entrada do Wallace Yan, que apimentaria o duelo. O moleque está sendo "massacrado". Realmente é um jogador provocador, não está nem aí para nada - disse Pedro Werneck

- Eu entendo essa irritação no momento do jogo, mas o Hulk pegar essa pilha toda é loucura. Faz parte, o moleque é bom, é abusado mesmo - respondeu Gabriel Magalhães.

- É inacreditável. Ele (Hulk) não é técnico, não é pai do Wallace Yan. Reclamam tanto que o futebol está chato... - completou Gabriel Harb.

Flamengo é favorito contra o Atlético-MG de Hulk

A equipe do Lance! também projetou o confronto entre Flamengo e Atlético-MG na Copa do Brasil. Para os três jornalistas presentes no programa, o time carioca é muito favorito, ainda que o Galo tenha a vantagem de decidir em casa. O duelo de ida acontece nesta quinta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. No confronto do Campeonato Brasileiro, 1 a 0 para o Rubro-Negro no mesmo estádio.

- Depois desse primeiro jogo (do Brasileirão), o torcedor do Galo ficou até mais esperançoso do que estava antes. Por mais que tenha perdido, se defendeu bem, criou chances no contra-ataque, deu esperanças de que possa jogar de igual para igual no mata-mata, apesar de o Flamengo ser claramente muito favorito - afirmou Pedro Werneck.

- Olhando o momento das equipes, olhando elenco, mesmo se o Flamengo decidir poupar alguns jogadores, o trabalho do Cuca no Galo está bem abaixo... O elenco do Galo não deveria jogar um futebol tão pobre. O Atlético-MG tem a vantagem de decidir em casa, decide na Arena MRV, então pode tentar segurar um resultado mais tranquilo no Rio para voltar vivo. Mas eu coloco dificuldade em ver um cenário em que o Galo se classifica, mesmo que o Flamengo poupe jogadores - opinou Gabriel Magalhães.

Léo Ortiz comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Atlético-MG no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

