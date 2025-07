Em nota oficial, Flamengo cobra dívida do Internacional por jogador

O Flamengo publicou, nesta quarta-feira (30), uma nota oficial pedindo explicações ao Internacional sobre o não pagamento das parcelas referentes à compra do volante Thiago Maia. Além disso, o clube carioca criticou a lentidão da Comissão Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), da CBF. O Rubro-Negro também não perdeu a oportunidade de alfinetar o rival gaúcho, que continua a contratar jogadores, como o paraguaio Alan Rodríguez, anunciado nesta semana.

Segundo o Flamengo, o Inter deixou de pagar cinco parcelas que estavam vencidas na negociação por Thiago Maia, totalizando 1,25 milhão de euros. Em novembro de 2024, o Flamengo já havia formalizado uma cobrança à CNRD, mas a decisão foi adiada várias vezes e agora está prevista para o dia 6 de setembro.

No comunicado, o Flamengo considerou “inaceitável” que situações como essa se repitam e pediu uma postura mais firme da CBF em relação aos princípios do Fair Play Financeiro, que foram recentemente adotados pela entidade. O clube exige que pendências como essa sejam resolvidas com mais rapidez.

Por fim, o Rubro-Negro ressaltou que os clubes que estão em dia acabam sendo prejudicados pela lentidão nas decisões sobre a inadimplência de outros. Para o Flamengo, é crucial que a CBF utilize os recursos que já possui para garantir justiça e equilíbrio no futebol brasileiro.

Thiago Maia, volante o Internacional, pertencia ao Flamengo (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Confira a nota do Flamengo na íntegra

“O Clube de Regatas do Flamengo lamenta que o Sport Club Internacional siga descumprindo compromissos financeiros assumidos com esta instituição, ao mesmo tempo em que anuncia publicamente a contratação de novos atletas, como Alan Rodríguez, anunciado hoje. Segundo matérias publicadas na imprensa, o clube se comprometeu a pagar 4 milhões de dólares.

Em novembro de 2024, o Flamengo formalizou, junto à Comissão Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) da CBF, uma cobrança referente à aquisição do atleta Thiago Maia. O Internacional deixou de pagar integralmente as cinco parcelas previstas, todas já vencidas, no valor total de 1,25 milhão de euros. Ainda assim, mesmo sem qualquer fato novo que justificasse a postergação, a sentença foi adiada e está prevista apenas para 6 de setembro.

O Flamengo considera inaceitável a repetição desse cenário e espera que a CBF, por meio de seus órgãos competentes, atue com firmeza e coerência diante de um caso que fere frontalmente os princípios do Fair Play Financeiro que a própria entidade decidiu abraçar recentemente.

É urgente que a CBF utilize os instrumentos regulamentares já existentes para assegurar que casos pendentes na CNRD sejam ágeis e que os clubes adimplentes não sejam prejudicados por aqueles que reiteradamente ignoram suas obrigações.”