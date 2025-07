O Flamengo e a Adidas realizaram, na noite desta quarta-feira (30), uma ação especial no coração do Rio de Janeiro para celebrar a história do clube. Os Arcos da Lapa, um dos cartões-postais mais simbólicos da cidade, ganharam uma projeção com a frase “Patrimônio Original da Nação”, em referência à nova campanha de lançamento da camisa III rubro-negra.

A iniciativa marcou o retorno da Adidas Originals — linha de lifestyle da marca alemã — ao futebol brasileiro. Em parceria com o clube carioca, a ação destacou não apenas o novo uniforme, mas também a forte ligação entre o Flamengo e a cultura urbana do Rio. A projeção buscou reafirmar a identidade do time como um ícone que transcende o esporte.

Arcos da Lapa iluminados em campanha do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A nova camisa faz parte da estratégia do clube de conectar a tradição rubro-negra a elementos culturais e históricos da cidade. Ao escolher os Arcos da Lapa como cenário, o Flamengo reforça a ideia de que sua história se entrelaça com a própria identidade carioca, fazendo do time um verdadeiro símbolo da cidade

Além do impacto visual, a campanha também inaugura momento da relação entre o clube e a Adidas, com foco em ações que dialoguem com o estilo de vida do torcedor. A expectativa é que o lançamento do novo uniforme III ganhe força entre colecionadores e fãs, não apenas pelo design, mas pela força simbólica da ação realizada.