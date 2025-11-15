Com a participação de Zico, Lance! produz documentário sobre os 130 anos do Flamengo

Em comemoração pelos 130 anos do Flamengo, um dos grandes clubes de futebol brasileiro, o Lance! produziu o documentário, que foi ao ar na manhã deste sábado (15), Flamengo 130 anos – Uma história de raça, amor e paixão, que conta com a participação de grandes nomes da história do clube carioca e de personagens rubro-negros importantes. A obra visa enaltecer os capítulos de glória do clube carioca, além de exaltar a importância da instituição para o esporte nacional.

Uma das grandes atrações do documentário é Zico, o maior nome da história do clube. O Galinho de Quintino exaltou a sua ligação com a torcida rubro-negra, além de pontuar e reforçar o seu elo com o Flamengo.

— A gente quando nascia lá em casa, o pai já comprava o uniforme completo do Flamengo. O filho podia ser tudo, liberdade total, desde que fosse Flamengo (risos). Então, a gente só ouvia falar de Flamengo dentro de casa. Quando nasci, foi o período do tricampeonato, do Dida fazendo gol. E meus pais sempre disseram que uma das primeiras palavras que falei depois de pai e mãe foi Dida. Lógico que o Flamengo ficou enraizado, enraizado na nossa vida, esse foi o primeiro contato com o Flamengo — disse Zico ao Lance!.

Zico, ídolo do Flamengo, em entrevista ao Lance! (Foto: Bruno Vaz/Lance!)

Além de Zico, outro nome importante da epopeia rubro-negra que está presente na obra é Nunes, multicampeão. O documentário busca enaltecer não apenas jogadores históricos, mas também pessoas que são fortemente ligadas às cores vermelha e preta. Duas delas são os torcedores Dona Zica e Santa Cruz, que, desde os tempos da Geral, fizeram do Rubro-Negro seu grande amor.

Dona Zica em jogo no Maracanã (Foto: Arquivo pessoal)

Além de outros ex-jogadores que vestiram a camisa do Flamengo, como Júlio César e Sávio, o documentário também conta com a participação de Rodrigo Paiva, diretor de comunicação de futebol do Flamengo. Anteriormente, Rodrigo teve uma passagem importante pelo remo rubro-negro.

Ficha técnica do documentário

Reportagem

Lucas Bayer

Imagens

Bruno Vaz

Gabriel Gaudencio

Edição

Ricardo Ribeiro

Produção

Lucas Borges

Paula Alvim

Maurício Luz

JP Sombra

Roteiro

Lucas Borges

Trilha sonora e composição

Enzo Cascardo

Supervisão

Fernando David

