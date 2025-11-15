O Flamengo goleou o Sport por 5 a 1, na noite deste sábado (15), em jogo decisivo do Campeonato Brasileiro. Após a partida na Arena Pernambuco, muitos torcedores do Rubro-Negro se renderam a um jogador.

O Sport abriu o placar em cima do Flamengo com Pablo, mas viu dois jogadores serem expulsos ainda no primeiro tempo. Luiz Araújo empatou na primeira etapa, e no segundo tempo o Mengão atropelou. Juninho, Bruno Henrique, Ayrton Lucas e Douglas Telles fecharam a conta.

Nas redes sociais, os torcedores do Flamengo ficaram encantados com o gol do menino Douglas Telles, que fez sua estreia nos profissionais. Veja o gol e a reação dos torcedores abaixo nos comentários:

Flamengo goleou o Sport pelo Brasileirão (Foto: Marlon Costa/AGIF/Gazeta Press)

Veja o gol do menino em Sport x Flamengo e a reação da web

Como foi o jogo

Muito abaixo do apresentado nos últimos jogos, o time comandado por Filipe Luís mostrou-se desatento e foi surpreendido no começo do duelo em Pernambuco. Aos 14 minutos da partida entre Sport e Flamengo, o jovem João Victor perdeu na pressão de Léo Pereira, atacante do Sport, que passou para Luan Cândido. O lateral-esquerdo serviu Pablo, que perdeu na primeira, mas finalizou no canto direito de Rossi para abrir o placar.

O Rubro-Negro carioca demorou a encaixar o jogo de aproximação e velocidade, característico do trabalho de Filipe Luís. Encaixotado e sentindo falta de protagonismo, o Flamengo pouco agrediu e viu, do outro lado, o Sport magoar a defesa nos contra-ataques — destaque para a dificuldade de Emerson Royal na marcação de Léo Pereira, atacante do Leão.

O cenário, no entanto, clareou ainda na etapa inicial com a expulsão de Matheus Alexandre, lateral-direito do Sport, por segundo amarelo após entrada dura em Ayrton Lucas, do Flamengo, aos 35. Cinco minutos depois, Luiz Araújo ficou sozinho na entrada da área e acertou lindo chute para deixar tudo igual.

Logo após o gol de empate, o Sport perdeu mais um jogador contra o Flamengo e ficou com dois a menos em campo. Ramon Menezes parou Wallace Yan no meio-campo com entrada por trás e também foi expulso pela segunda advertência pelo árbitro Rafael Rodrigo Klein (RS).

Na volta para a segunda etapa contra o Sport, o Flamengo abusou dos cruzamentos, mas o alto volume de jogo deixava no ar o "cheiro de gol". Depois de muitas tentativas no campo de ataque, funcionaram as trocas de Filipe Luís para o clube da Gávea, no dia do aniversário de 130 anos, virar e ampliar na Arena Pernambuco.

Primeiro com Juninho, que aproveitou em seu primeiro toque na bola para completar rebote de Everton Cebolinha em finalização na trave, aos 15. Dois minutos depois, Bruno Henrique ficou com sobra na entrada da área após dividida com o goleiro Gabriel, recebeu de Luiz Araújo e tocou por cima para marcar o terceiro.

Com muitos espaços, o Flamengo foi só ataque e aumentou a vantagem no Recife. Primeiro com Ayrton Lucas, contando com desvio em Aderlan aos 25 minutos, e depois com o jovem Douglas Telles. O camisa 81, de 18 anos, entrou no lugar de Bruno Henrique, marcou o quinto e se emocionou em campo para dar números finais para Sport x Flamengo.