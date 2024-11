Marcos Braz dá detalhes da escalação do Flamengo contra o Cruzeiro

Copiar Link

Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz revelou detalhes da provável escalação da equipe diante do Cruzeiro. O Rubro-Negro viaja até Minas Gerais para encarar a Raposa na Arena Independência na quarta-feira (6), em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão.

Segundo o dirigente rubro-negro, o time será montando pensando na partida de volta da final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG no próximo domingo (3), na Arena MRV. Braz disse ainda que não conversou com Filipe Luís sobre, mas tem certeza quem o técnico sabe da importância do duelo com o Galo e deve levar isso em consideração para o confronto com o Cabuloso.

- Com certeza a escalação de quarta-feira será visando a final contra o Atlético-MG. É claro que eu não conversei com o Filipe Luís, e quem manda é ele. Mas ele é sabedor da importância do jogo de domingo. E mais do que isso: o Flamengo tem essa vantagem, que é boa, mas não absolutamente nada - afirmou o VP.

- A gente joga contra a força, a história e a torcida do Atlético-MG. Isso tem que ser respeitado e considerado. E o departamento de futebol do Flamengo, todos os jogadores, do roupeiro a qualquer um, está respeitando e respeitando muito o Atlético-MG - completou Marcos Braz.

Vantagem do Flamengo

O VP de futebol do Flamengo comentou também o resultado da partida deste domingo (3), com vitória do Rubro-Negro por 3 a 1 sobre o Galo. Marcos Braz celebrou a vantagem construída no jogo de ida, mas pregou respeito pelo adversário e afirmou que nada está resolvido.

- É uma boa vantagem, mas a gente tem que entender quem é que está do outro lado. Você tem a hitória do Atlético-MG, a torcida do Atlético-MG, e isso em qualquer lugar tem que ser respeitado. E está todo mundo, pelo menos dentro do Futebol do Flamengo, respeitando. Às vezes a gente passa ali no sorteio, que é outra atmosfera, e brinca de uma perda de mando ou outra coisa, mas é pontual, totalmente diferente de agora. Agora a gente está jogando contra o Atlético-MG, contra a história e a torcida do Atlético-MG. A gente sabe o tamanho disso, e vamos mais do que nunca respeitando, mas claro com uma vantagem considerável, mas que não define absolutamente nada - comentou o dirigente.

