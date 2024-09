Ex-Flamengo, Vidal detona jogadores do River Plate:  ‘Tenho mais títulos que todos’

(Divulgação/Colo-Colo)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 14:59 • Rio de Janeiro (RJ)

Campeão da Libertadores pelo Flamengo em 2022, o meia Arturo Vidal provocou os jogadores do River Plate, após o empate entre as equipes na partida de ida das quartas de final da competição. Com passagens por gigantes como Bayern, Juventus, Barcelona e Inter de Milão, Vidal afirmou ter mais títulos que todos os jogadores da equipe argentina.

— Vocês (jornalistas) falam de economia, não vou ver os preços agora, os meus contra os deles. Mas se olharmos os títulos, tenho mais do que todos os do River, disse, de acordo com o Olé.

A decisão da vaga para a semifinal fica agora para o Mâs Monumental, na Argentina, onde os times vão se enfrentar nesta terça-feira (24), quando será conhecido o primeiro semifinalista da Libertadores. Quem avançar deste duelo enfrentará o vencedor do confronto brasileiro entre Atlético-MG e Fluminense.

— Eu queria muito jogar. Se falava muito da intensidade e passamos por cima disso. Espero que falem disso. Merecemos uma vitória, atacamos por todos os lados. Eles só tiveram uma em que erramos e o gol. A vaga está muito aberta. Vamos buscar a vitória lá para passar às semifinais, isso é o que queremos. Demos tudo, merecíamos um pouco mais, disse Vidal.