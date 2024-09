Camacho, jogador do Corinthians, durante partida contra o Botafogo-SP na Arena Corinthians pelo Campeonato Paulista 2020. (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)







23/09/2024

Nascido no Rio de Janeiro, cria do Flamengo e com um currículo recheado de títulos no futebol brasileiro, o volante Camacho concedeu uma exclusiva ao Lance! e falou sobre a trajetória da sua carreira. Com passagens gloriosas pelo Corinthians, Atheltico-PR, Botafogo e Santos, o volante relembrou momentos marcantes.

Camacho chegou ao Rubro-Negro ainda muito jovem, aos nove anos de idade. Pelo clube carioca, fez toda sua trajetória na base, passando pelo futsal até estrear pelo profissional em 2008. Foi emprestado para o Paraná para ganhar experiência, mas fez parte do elenco estrelado campeão brasileiro de 2009.

Apesar de muito novo, o jogador relembra o vestiário com alguns craques do time, e a importância desses jogadores mais os jovens da base.

– Uma experiência muito boa. Jogava no Flamengo desde os nove anos de idade. Fiz minha base toda lá, passei muito tempo no clube. Nos primeiros anos a gente já conseguiu ser campeão brasileiro com aquele time que fez história. Eu não joguei muito, estava subindo, então estava começando a entender como que é o profissional. Muita diferença da base. Mas para mim foi muito bom, jogar com tantos craques, ganhar esse título e conseguir fazer história no Flamengo.

Como era a resenha no vestiário?

– Cada um tinha sua forma de liderar. Tinha muitos caras de nomes já. O Adriano era um ídolo. Quando ele chegava no vestiário a gente da base não sabia nem muito o que fazer. Era muito respeitado, e dentro de campo nem tem muito o que falar. Ele e os Petkovic foram os principais jogadores daquele título. O Pet era mais na dele, mais fechado. Léo Moura já era mais resenha, Adriano também, tratava todo mundo da base super bem. Foi um tempo que o time se dava muito bem, por isso que conseguiu chegar no título.

Depois do Flamengo, o jogador acabou sendo emprestado para alguns clubes como Paraná, Goiás, Bahia, até que chegou no Audax, quando chegou na final do Campeonato Paulista em 2026, contra o Corinthians. A partir daí, foi um divisor de águas na carreira de Camacho.

Com o desempenho no estadual, o Timão se interessou e começou então, uma história que durou cerca de cinco anos

– Foi um período muito bom. Um divisor de águas na minha vida. Cheguei no Corinthians com 26 anos, já era um pouco mais velho, então eu estava mais preparado. Consegui ter uma boa sequência, joguei vários jogos, conseguimos alguns títulos. Fui campeão brasileiro e dois paulistas. Foi o principal clube da minha carreira. Tenho muito à agradecer ao Corinthians, porque dali em diante que minha carreira começou a fluir.

Em meio a contratos no Timão, o jogador foi emprestado para o Athletico-PR e viveu o melhor momento do clube, conquistando uma Sul-Americana e uma Copa do Brasil.

– Eu chego em 2018 e já era um time muito bem. A gente via que ia dar certo, tanto que fomos campeões da Sul-Americana. Em seguida, o Athletico pediu mais um ano de empréstimo e o Corinthians cedeu, e eu comecei muito bem, com uma boa sequência de jogos.

Depois de conquistar um Brasileirão, Sul-Americana, dois Campeonatos Paulistas e Copa do Brasil. Camacho revelou qual título mais o marcou na carreira.

– O que mais me marcou foi o Brasileirão de 2017 pelo Corinthians. Foi o que eu mais joguei, participei de quase todos os jogos.

A boa sequência no comando de Tiago Nunes fez com que o volante voltasse para o Corinthians, junto ao técnico, e ficasse mais dois anos no clube paulista, até ser vendido ao Santos, em 2021.

No Alvinegro Praiano, Camacho ficou por três temporadas. Durante o período, o Santos viveu altos e baixos. Apesar da luta contra o rebaixamento, em 2021 e 2022, o clube se manteve vivo e seguro no meio da tabela. Mas não conseguiu escapar do descenso em 2023.

Depois das três temporadas no Peixe, Camacho fechou com o Guarani para jogar a Série B nesta temporada. O Bugre é o atual lanterna da do campeonato e luta contra o rebaixamento para a terceira divisão. O jogador falou sobre as trocas de treinadores durante a temporada.

– Eu cheguei no início do ano, e foi difícil. O time não conseguia encaixar. Tinha muita troca de treinador, no estadual foram dois, até o momento que eu estava já tinham sido cinco treinadores, então o time não conseguia ter resultado. Tá sendo um ano difícil, mas espero que o Guarani consiga se livrar nessa reta final.

O volante encerrou seu contrato com o Guarani na janela de meio do ano e revela estar se preparando individualmente para voltar na próxima temporada.

– Estou treinando para o ano que vem. Me preparando por fora, contratei um preparador físico para treinar todo dia. Não penso em aposentar agora não. Tenho pelo menos mais três ou quatro anos para jogar.