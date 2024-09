Flamengo conta com reforço para decisões na Copa do Brasil contra Corinthians

Michael comemora gol marcado pelo Flamengo em sua estreia contra o RB Bragantino (Foto: Marcelo Cortes / CRF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 09:28 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo planeja o retorno do atacante Michael para o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. O confronto no Maracanã está marcado para o dia dois de outubro.

Lesionado em sua segunda partida no fim de agosto, o atleta tinha previsão inicial para permanecer no Departamento Médico do clube por dois meses. No entanto, o jogador fez um tratamento intensivo e apresentou uma melhora rápida no músculo posterior da coxa direita, segundo o "ge".

Michael já faz atividades nos campos do Ninho do Urubu, mas ainda não voltou a treinar com o elenco. Ainda assim, Tite e sua comissão técnica estão confiantes na volta do atacante pata o mata-mata em busca de uma vaga na grande decisão.

Por conta de sua lesão, o ponta foi cortado da lista de jogadores relacionados para as quartas de final da Libertadores. Reforços do meio de ano, Gonzalo Plata, Carlos Alcaraz e Alex Sandro foram inscritos.