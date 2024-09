Jogadores do Flamengo terão motivação especial para decisão na Libertadores; entenda

Gerson está novamente na pré-lista de Dorival Júnior (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 04:45 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo está em semana decisiva na Libertadores. Depois de ser derrotado por 1 a 0 para o Peñarol no Maracanã, o Rubro Negro vai até o Uruguai tentar reverter o placar e se classificar para a semifinal. Para isso, o time carioca pode ter o combustível extra da convocação da Seleção na sexta-feira (27). O elenco de Tite tem quatro atletas na pré-lista.

Entre os nomes estão três jogadores que são figurinhas carimbadas de Dorival Júnior: Ayrton Lucas, Fabrício Bruno e Gerson. Além deles, dessa vez, Leo Ortiz é a novidade. O zagueiro - que vem atuando como volante e já vestiu a Amarelinha - estava ausente das listas recentes, mas parece estar próximo de receber uma nova chance.

Para se classificar dentro dos 90 minutos, o elenco de Tite tem que vencer os Aurinegros por, no mínimo, dois gols de diferença no jogo de volta. O que significa que o Flamengo terá que quebrar um tabu histórico. O clube carioca jamais marcou um gol sequer no Peñarol.

Com todo esse contexto, a partida se tornou ainda mais decisiva do que uma fase de quartas de final de Libertadores naturalmente é. Por isso, o jogador do Mais Querido que conseguir ter uma grande atuação e decidir a classificação na quinta-feira a noite, pode ter seu nome lembrado na lista final de Dorival na manhã seguinte.

Leo Ortiz pode voltar a Seleção Brasileira (Foto: Lucas Figueiredo / CBF)

O técnico do Brasil divulga a convocação final , com 23 nomes, nesta sexta-feira (27), na sede da CBF. Os jogadores se apresentam dia 7 de outubro, em São Paulo, e treinam no CT Joaquim Grava, do Corinthians, até o dia 9, quando seguem para Santiago.