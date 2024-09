De olho na classificação, River Plate chega a 400 jogos na Libertadores

River Plate quer mais uma taça da Libertadores (Divulgação/Conmebol)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 15:26 • Rio de Janeiro (RJ)

Gigante da América do Sul, o River Plate entra em campo nesta terça-feira (24), às 21h30, Monumental de Nunez. O compromisso será o de número 400 do clube na Libertadores, e a equipe sonha com a classificação.

O adversário é o Colo-Colo, igualmente tradicional na competição, mas que vive uma seca histórica contra o rival. Em três jogos como visitante no Monumental, foram quatro jogos disputados, com três derrotas e um empate. No último encontro, na Libertadores de 2022, o River venceu por 4 a 0.

Outro número histórico será atingido por Franco Armani, que chegará ao seu jogo 100 na competição. O jogador se junta a Enzo Pérez (100), Aquino (107), Fábio (109) e Ever Hugo Almeida (113). O goleiro já é um ídolo do clube, principalmente após os títulos de 2016 e 2018. Das 100 partidas disputadas, em 42 não sofreu gols.

O River precisa de apenas uma vitória para avançar para as semifinais da Libertadores. No primeiro jogo, disputado na última terça-feira (17), as equipes empataram por 1 a 1. O gol dos argentinos foi marcado por Pezzella.