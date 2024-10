Ex-Flamengo rasga elogios a Filipe Luís: ‘Não teve escolha melhor’

Filipe Luís na beira do gramado em Flamengo x Corinthians, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 13:23 • Rio de Janeiro (RJ)

Filipe Luís segue sendo muito elogiado pelo seu início de trabalho no Flamengo, após o anúncio de demissão de Tite, no final de setembro. Desta vez, o ex-atacante Reinaldo aproveitou para comentar sobre a escolha da diretoria rubro-negra.

- Acho que o Flamengo fez a escolha certa com a efetivação do Filipe Luís, que apesar do pouco tempo de carreira já tem título na base. Como jogador, trabalhou com treinadores com diversas ideias de jogo e, com certeza, extraiu um pouco de cada um para criar uma identidade. Acho que não teve escolha melhor. Não tenho dúvidas que o Filipe Luís vai ser um dos grandes treinadores do futebol brasileiro - disse Reinaldo, em entrevista ao jornal ‘O Dia’.

Ex-atacante do Mais Querido, Reinaldo é formado nas categorias de base do Flamengo e subiu aos profissionais em 1999. Desde então, disputou 127 jogos e marcou 45 gols com a camisa rubro-negra, até deixar o clube em 2001.

Filipe Luís assumiu a equipe carioca e comandou os dois últimos jogos - contra Corinthians e Bahia. Apesar dos elogios recebidos, o técnico "quebra a cabeça" para escalar a equipe no clássico contra o Fluminense. O comandante tem sete desfalques nos treinamentos por conta de atletas convocados para suas seleções na Data Fifa.

O próximo compromisso do Flamengo de Filipe Luís será na próxima quinta-feira (17), pelo Campeonato Brasileiro. Porém, o Rubro-Negro também já pensa no confronto decisivo pela semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians, em busca de uma vaga na final do torneio no domingo (20), na Neo Química Arena.