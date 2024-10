Filipe Luís ‘quebra a cabeça’ para escalar Flamengo contra Fluminense

Filipe Luís na beira do gramado em Bahia x Flamengo (Foto: Jhony Pinho/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/10/2024 - 05:30 • Rio de Janeiro (RJ)

O treinador Filipe Luís "quebra a cabeça" para escalar o Flamengo para o clássico contra o Fluminense, pelo Brasileirão. O comandante tem sete desfalques nos treinamentos por conta de atletas convocados para suas seleções na Data Fifa.

Na próxima quinta-feira (17), o Rubro-Negro tem o importante compromisso pelo Campeonato Brasileiro, mas também já pensa no confronto decisivo pela semifinal da Copa do Brasil. A equipe carioca visita o Corinthians em busca de uma vaga na final do torneio no domingo (20), na Neo Química Arena.

Em meio a essa situação, Filipe Luís deve tomar uma decisão entre poupar suas principais peças no clássico ou ir com força máxima apenas dois dias após o fim da Data Fifa. Com pouco tempo de recuperação, é possível que o treinador preserve os atletas mais cansados para a Copa do Brasil.

Nesta semana, o comandante não conta com as presenças de Arrascaeta, De La Cruz, Varela, Gerson, Fabrício Bruno, Plata e Pulgar. Desses sete nomes, quatro foram titulares nos dois jogos em que o novo treinador do Flamengo esteve à beira do gramado contra Corinthians e Bahia.

Logo após a vitória sobre o Tricolor na Fonte Nova, Filipe Luís demonstrou foco total na partida contra o Fluminense. No entanto, o profissional não deu pistas sobre como pretendia utilizar seus jogadores e despistou sobre chances de títulos no Campeonato Brasileiro.

- Eu somente penso no Fluminense, que é o próximo jogo do Campeonato Brasileiro. Não vou olhar tabela, não quero nem saber dos outros resultados. Não quero saber nada. Temos que fazer a nossa parte, mas eu acredito, sim, que podemos fazer um final de campeonato excepcional. Acredito nesse elenco, estava no meio deles no ano passado. Eu sei o que se fala no vestiário, eu sei a força e a fome que esse time tem de conquistar. A partir de hoje foco total no Fluminense, nenhum jogo a mais do que o Fluminense.

Com essa dor de cabeça, Filipe Luís pode dar oportunidades para atletas que não tenham atuado com muita frequência em suas duas primeiras partidas. Com duas semanas cheias de trabalho, o técnico tem tempo para implementar sua filosofia de jogo no elenco do Flamengo e dar uma amostra mais clara do que planeja para o futuro contra o Fluminense.