Os recentes casos de indisciplina de Wallace Yan não são novidade para Gilberto, ex-jogador do Flamengo e da Seleção, que trabalhou nas categorias de base do clube por quatro anos. Durante a "Partida do Coração", disputada nessa sexta-feira (10), no Maracanã, o ex-lateral falou sobre o tema.

Depois da expulsão contra o Bahia, pelo Brasileirão, o atacante de 20 anos foi advertido pelo Fla em conversa realizada no Ninho do Urubu na quarta-feira (8), quando parte do elenco se reapresentou. Por isso, contratou Cleiton Carvalho, coach mental que trabalhou com Luiz Henrique, para ajudá-lo a superar o momento.

Como trabalhou no Rubro-Negro como coordenador técnico do sub-20, Gilberto conviveu com o jogador e revelou que já o aconselhou sobre questões comportamentais, o que já foi feito por outras pessoas também. Contudo, apontou o que faltou para que essas conversas surtissem efeito.

— O Wallace é um bom menino. Com essa idade, é normal querer ouvir pouco, eu também tive essa idade e ouvia pouco. Não foi por falta de aviso, fui coordenador técnico durante quatro anos, então tive muito tempo com ele. É um jogador que tenho muito carinho, sempre conversava com ele. A maioria do que as pessoas estão fazendo lá e o que esse 'mentor' vai fazer agora, já foi feito. O gande lance é ele saber ouvir, interpretar o que ta recebendo e aplicar no dia a dia. Não adianta contratar um mentor, tutor, pai de santo, padre, o que quer que seja, se o que for dito pra ele não for absorvido. Tem muito talento e sempre foi falado pra ele. Essa questão comportamental também. Ele é jovem, acha que pode tudo, que é o super-homem, que nada vai interferir na vida dele. Agora viu que a coisa é diferente do que ele pensava e está tentando transformar isso — afirmou Gilberto.

O Flamengo volta à campo no dia 15, após a Data Fifa, quando enfrenta o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Ainda em outubro, duela contra o Racing pelas semifinais da Libertadores.

