Flamengo

Coach mental de Luiz Henrique inicia trabalho com Wallace Yan por ‘mentalidade de Seleção’

Atacante recebeu advertência por conta de casos de indisciplina

Sharon Nigri Prais
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/10/2025
12:55
Wallace Yan, do Flamengo, e Cleiton Carvalho (às esquerda), coach mental (Foto: Reprodução/Instagram)
Wallace Yan, do Flamengo, e Cleiton Carvalho (às esquerda), coach mental (Foto: Reprodução/Instagram)
Advertido pelo Flamengo por indisciplina, Wallace Yan iniciou trabalho com Cleiton Carvalho, mental coach que colaborou com Luiz Henrique quando atuava no Botafogo. O motivo da punição foi a expulsão contra o Bahia, em jogo da 27ª rodada do Brasileirão.

O atacante rubro-negro compareceu no Ninho do Urubu na quarta-feira (8), onde se reuniu com membros da diretoria e comissão técnica para uma conversa. Jogadores reservas também se apresentaram no local para a retomada das atividades em meio à Data Fifa.

Além do cartão vermelho na Arena Fonte Nova, o jogador foi alvo de críticas por provocações a Thiago Silva, no clássico contra o Fluminense, e Hulk e Lyanco, nas quartas de final da Copa do Brasil, diante do Atlético Mineiro. Vale destacar que, assim como outros clubes, o time carioca tem um regulamento interno que prevê advertência para diferentes casos de expulsão, como por imprudência, indisciplina ou falta tática.

Wallace Yan mira "volta por cima" e "mentalidade de Seleção"

Em publicação nas redes sociais, Cleiton Carvalho tratou o trabalho como o início de um "novo capítulo" para o jogador, prometendo uma "volta por cima, construída de dentro para fora". Citando Luiz Henrique, afirmou que o objetivo será desenvolver "mentalidade de Seleção", com "foco, estabilidade emocional e clareza para performar em alto nível".

Aos 20 anos, Wallace Yan teve grande desempenho no Mundial de Clubes, balançando as redes contra Chelsea e Los Angeles FC, na fase de grupos. No entanto, os casos de indisciplina fizeram com que perdesse espaço com Filipe Luís na sequência do Campeonato Brasileiro.

Veja a publicação de Cleiton Carvalho:

Wallace Yan bate pênalti contra o Atlético-MG na Copa do Brasil
Wallace Yan bate pênalti contra o Atlético-MG na Copa do Brasil (Foto: Mateus Dutra/AGIF)

