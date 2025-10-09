Advertido pelo Flamengo por indisciplina, Wallace Yan iniciou trabalho com Cleiton Carvalho, mental coach que colaborou com Luiz Henrique quando atuava no Botafogo. O motivo da punição foi a expulsão contra o Bahia, em jogo da 27ª rodada do Brasileirão.

O atacante rubro-negro compareceu no Ninho do Urubu na quarta-feira (8), onde se reuniu com membros da diretoria e comissão técnica para uma conversa. Jogadores reservas também se apresentaram no local para a retomada das atividades em meio à Data Fifa.

Além do cartão vermelho na Arena Fonte Nova, o jogador foi alvo de críticas por provocações a Thiago Silva, no clássico contra o Fluminense, e Hulk e Lyanco, nas quartas de final da Copa do Brasil, diante do Atlético Mineiro. Vale destacar que, assim como outros clubes, o time carioca tem um regulamento interno que prevê advertência para diferentes casos de expulsão, como por imprudência, indisciplina ou falta tática.

➡️ Wallace Yan sai do destaque à decepção no Flamengo por nova indisciplina

Wallace Yan mira "volta por cima" e "mentalidade de Seleção"

Em publicação nas redes sociais, Cleiton Carvalho tratou o trabalho como o início de um "novo capítulo" para o jogador, prometendo uma "volta por cima, construída de dentro para fora". Citando Luiz Henrique, afirmou que o objetivo será desenvolver "mentalidade de Seleção", com "foco, estabilidade emocional e clareza para performar em alto nível".

Aos 20 anos, Wallace Yan teve grande desempenho no Mundial de Clubes, balançando as redes contra Chelsea e Los Angeles FC, na fase de grupos. No entanto, os casos de indisciplina fizeram com que perdesse espaço com Filipe Luís na sequência do Campeonato Brasileiro.

Veja a publicação de Cleiton Carvalho:

