Landim, ex-presidente do Flamengo, se posicionou sobre a polêmica envolvendo a divisão de direitos de transmissão da Libra (e os cenários de audiência). Segundo o empresário, a negociação acerca do tema não existia quando o estatuto foi assinado. Na época, a ideia principal era a criação de uma liga com todos os clubes. Assim, posteriormente, abordarião o assunto.

— Quando o estatuto foi assinado, não havia nenhuma negociação de direitos iniciada e ainda era esperada a possível transformação daquele grupo numa verdadeira liga, com a adesão de todos os demais clubes — iniciou o ex-presidente do Flamengo em entrevista ao "O Globo".

Rodolfo Landim, ex-presidente do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

— Não é em um estatuto que se esperava que fossem discutidos todos os detalhes de futuros contratos. Ali era importante constar princípios básicos, como por exemplo o direito de veto a futuras decisões que o Flamengo obteve. O resto viria depois — completou Landim.

Entenda o cenário

A atual gestão do Flamengo, liderada pelo presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, discorda do formato da divisão dos direitos de transmissão da Libra. Recentemente, em reunião do conselho deliberativo do clube carioca, o rubro-negro afirmou que não há possibilidade de o Flamengo deixar a Libra e defendeu os interesses da atual gestão, que visa a valorização do clube como produto. Vale lembrar que o acordo foi assinado em 2024, na gestão de Rodolfo Landim.

— Zero chance. Vamos conviver com esse contrato até 31 de dezembro de 2029 e eles vão conviver com o Flamengo também até essa data — disse o mandatário rubro-negro.

Nos últimos dias, foi levantado o polêmico debate após o Flamengo não concordar com valores dos repasses por audiência, de 30% do contrato com a Libra, representando cerca de R$ 309 milhões. O clube cnseguiu liminar bloqueando uma parcela disso, de R$ 77 milhões, o que causou revolta de outros integrantes.

O temarou declarações de Leila Pereira, presidente do rival Palmeiras, sugerindo uma nova liga sem o clube carioca. Nesses moldes, Bap vê que o Flamengo ajudará os outros clubes e será prejudicado na situação. O presidente comparou o cenário com tom irônico.

— Esse o tipo de parceiros que temos hoje, que cantam aos 4 ventos que ‘queremos formar uma liga no Brasil, e o Flamengo é contra’. Eu quero sair da casa dos meus pais, mas eu deixo as roupas para lavar, meus pais pagam os boletos, IPVA do carro… o Flamengo não vai cumprir esse papel.

Na visão do Flamengo, o estatuto da Libra não prevê, com clareza, a porcentagem que os clubes receberiam pelo valor de televisão, do acordo firmado com a TV Globo por cerca de R$ 1,1 bilhão (por ano até o fim de 2029). O documento conta com a seguinte divisão:

40% da receita total (R$ 468 milhões) repassada de forma igualitária

30% (R$ 351 milhões) distribuídos de acordo com a classificação no Brasileirão

30% (R$ 351 milhões) pela cota proporcional de audiência

