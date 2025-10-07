Wallace Yan sai do destaque à decepção no Flamengo por nova indisciplina

Os últimos meses foram intensos para Wallace Yan no Flamengo. Um dos destaques na equipe rubro-negra no Mundial de Clubes, o jovem jogador vê as oportunidades diminuírem com Filipe Luís. E, quando elas aparecem, o atacante não aproveita, como foi na derrota para o Bahia, com mais um caso de indisciplina.

Wallace Yan, de 20 anos, foi expulso na partida na Arena Fonte Nova. O atacante foi chamado por Filipe Luís aos 23 minutos do segundo tempo no lugar de Arrascaeta. Com sete minutos em campo, ele foi advertido com o cartão amarelo por reclamação (com o quarto árbitro). Três minutos depois recebeu a segunda advertência, e o cartão vermelho, por tentar dar uma cotovelada em Gilberto, do Bahia.

Na súmula, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima classificou o gesto como "jogo brusco grave".

- Golpear um adversário de maneira temerária na disputa da bola - detalhou o árbitro.

Na saída do campo, o rubro-negro chutou a bola na direção da torcida adversária e reclamou da expulsão com o quarto árbitro.

- Vocês estão acabando com o futebol, não existe me expulsar, eu não fiz nada - transcreveu o árbitro sobre a fala de Wallace Yan.

Outros casos polêmicos de Wallace Yan no Flamengo

Essa não foi a primeira vez que Wallace Yan esteve envolvido em caso de indisciplina. Anteriormente, em julho, o Garoto do Ninho trocou provocações com Thiago Silva, após dar assistência para gol do Flamengo contra o Fluminense.

Já nos duelos contra o Atlético-MG (Brasileirão e Copa do Brasil), Wallace Yan protagonizou momentos de provocações, principalmente com Hulk e Lyanco. No jogo de volta entre as equipes na Copa do Brasil, o jovem desperdiçou a cobrança de pênalti, que terminou com a eliminação do Flamengo.

As ações resultaram em críticas de torcedores do Flamengo, que reclamaram da postura do jogador.

Apoio de Filipe Luís

Após a partida contra o Bahia, o técnico Filipe Luís explicou o motivo pela entrada de Wallace, e enalteceu o desempenho do jogador durante os treinos.

- Ele vem treinando muito bem e é um jogador muito importante para mim. Cometeu um erro muito grave e nos prejudicou. Ele é muito novo ainda. Ainda não conversei com ele. São nesses aspectos que tenho que melhorar minha equipe, que o mental não influencie para o negativo, que fique sempre com o mental estável. Pensei em colocá-lo para romper a linha do Bahia porque eles estavam muito fechados. A expulsão dele complicou, mas o time continuou dando a vida - disse Filipe.

Veja os números de Wallace Yan em Bahia x Flamengo

⏰ 10 mins jogados

⚙️ 10 ações com a bola

👊 1 falta cometida

🟨 2 cartões amarelos

🟥 1 cartão vermelho

