Presidente do Flamengo explica estratégia por preços dos ingressos na Libertadores

Os preços dos ingressos para Flamengo x Racing, da Argentina, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores, deixaram os rubro-negros na bronca. Afinal, a entrada mais barata para o confronto do dia 22 de outubro custa R$ 350 (inteira). Após as críticas, Bap, presidente do clube carioca, explicou a estratégia utilizada para definir os valores.

continua após a publicidade

— O preço dos ingressos depende do momento e das circunstâncias. O primeiro jogo do campeonato vai ser sempre o mais barato. Na Libertadores, o último jogo é todo da Conmebol. Então, a final, do ponto de vista comercial, é a semifinal. Se você coloca o preço barato, os ingressos acabam em duas horas e todo mundo diz que você é sacana. Se coloca muito caro, você tem reclamações. O Flamengo tem tido público recorde em todos os jogos. Estamos respeitando as prioridades dos sócios-torcedores. As vendas já abriram e está vendendo demais — disse Luiz Eduardo Baptista, o Bap, durante evento da Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ).

Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

— Ninguém quer pagar mais, eu entendo, mas são escolhas. Cabem 70 mil no Maracanã. A gente tem lotado a casa. Na rodada 27, quando você é líder e tem dois ou três times brigando em cima, é diferente da situação do time que está lá embaixo. Na segunda rodada, quando você não sabe se seu clube vai longe, R$ 80 é caro. Agora, na rodada 27, R$ 80 é barato para ver o Mengão tratorar e virar o líder do campeonato de novo e se encaminhar para ganhar a p.... toda (risos). Muitas vezes você marca preço em cima de variáveis. Você acerta e você erra. Mas duvido que alguém tenha acertado mais do que o Flamengo nesse ano. É só olhar o publico médio pagante, presente e o atendimento aos sócios-torcedores. Estou satisfeito com o processo — completou o mandatário rubro-negro, abordando também situações de outros jogos.

continua após a publicidade

A entrada mais barata é para Flamengo x Racing é para o Setor Sul. O ingresso para o Setor Norte, destinado as principais torcidas organizadas do time carioca, está no valor de R$ 400. A comercialização para o público geral começa no dia 17 deste mês, às 10h.

Repercussão negativa entre os torcedores

Por se tratar do jogo mais importante da temporada, torcedores do Flamengo acreditavam que a diretoria não fosse colocar valores altos nos ingressos. No entanto, a postura adotada pela gestão do presidente Bap optou por subir os preços.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Confira os valores dos ingressos para Flamengo x Racing

Norte

- Nação Maraca 1: R$100,00

- Nação Maraca 2: R$140,00

- Nação Maraca 3: R$160,00

- Público Geral: R$400,00 (meia R$200,00).

Sul

- Nação Maraca 1: R$87,50

- Nação Maraca 2: R$122,50

- Nação Maraca 3: R$140,00

- Público Geral: R$350,00 (meia R$175,00).

Leste Superior

- Nação Maraca 1: R$112,50

- Nação Maraca 2: R$157,40

- Nação Maraca 3: R$180,00

- Público Geral: R$450,00 (meia R$225,00).

Leste Inferior

- Nação Maraca 1: R$125,00

- Nação Maraca 2: R$175,00

- Nação Maraca 3: R$200,00

- Público Geral: R$500,00 (meia R$250,00).

Oeste inferior

- Nação Maraca 1: R$150,00

- Nação Maraca 2: R$210,00

- Nação Maraca 3: R$240,00

- Público Geral: R$600,00 (meia R$300,00).

Sul B (Visitante)

Mais informações em breve

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real