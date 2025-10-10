Dia das Crianças: Petinho explica amor pelo Flamengo e conta origem do nome

Em meio ao mês das crianças, o Lance! aproveitou o período para conversar com pequenos torcedores dos clubes cariocas. Um deles foi Dejan Petkovic, o "Petinho", como é conhecido pela torcida do Flamengo. O jovem, de apenas 11 anos, é um sucesso nas redes sociais, com mais de 80 mil seguidores.

Petinho é uma criança inteligente, carismática e completamente apaixonada pelo Flamengo. O sentimento pelo clube Rubro-Negro vem de berço tendo estampado no próprio nome, que carrega uma homenagem ao ex-jogador Dejan Petkovic.

O jovem influenciador foi criado no Maracanã, sempre acompanhando o clube do coração. Petinho contou como é a relação com o nome e sobre a origem como torcedor do Rubro-Negro.

- Meu nome é de um ídolo do Flamengo. Então, minha relação com o clube sempre foi muito próxima, com meus país e irmões. Sempre tive essa conexão com o clube. Com nove e dez anos, e comecei a ser influencer, comecei a enteder com mais proximidade a importância do meu nome - iniciou, antes de completar.

- Acho que algumas crianças da minha idade não sabem quem foi ele. Até por serem torcedores de clubes rivais. Mas eu explico, ou então, eles começam a pesquisar sobre. Já os mais velhos, ou mais próximos do esporte, já sabem e ficam "cara seus pais são fanáticos". Eu acho isso muito legal - concluiu.

Além disso, o jovem influenciador também falou sobre a rotina de acompanhar o clube em viagens e as dificuldades de conciliar a paixão com a escola. Ele também revelou a reação do pai ao saber do desejo de gravar vídeos para internet e relação com a Seleção Brasileira.

Rotina para acompanhar o Flamengo

- Tem que tirar nota boa (para poder ver os jogos do Flamengo). É estudando, porque se não estudar não tem vídeo, futebol, Maracanã. A primeira coisa é estudar, depois fazer os vídeos. Tem que ficar na linha em todos. Tem que focar, por isso consigo viajar. Minha mãe tem até um trato com a diretora do colégio, que em um dia depois do jogo do Flamengo, posso faltar. Graças a Deus tem isso (risos) - disse.

Reação dos pais com o desejo de ser influenciador

- Desde pequeno falei muito. Dá pra ver aí nos videos. Quando era pequeno, queria fazer vídeo de joguinho, não de Flamengo. Mas quando fiquei mais velho, viajei para ver o Flamengo contra o Palestino e resolvi gravar. Mas o momento não era bom. Meu pai teve medo dos torcedores não gostarem. Mas fizemos juntos e o vídeo bombou. Com a ajuda de outros influenciadores consegui ganhar muitos seguidores. Queria agradecer também a torcida do Flamengo, que me abraçou - revelou o influenciador.

Relação com a Seleção Brasileira

- Dá muita saudade do Flamengo durante a Data Fifa. Vou te falar, não gosto de ver jogo se não for do Flamengo. Teve Brasil e Chile recentemente no Maracanã, meu pai me chamou, mas eu recusei. Só gosto de ver jogo do Flamengo... Não gosto quando o clube tem jogadores convocados. Foi na Seleção que o Pedro se machucou e outros jogadores também. Então, não gosto. Leva jogador lá da Europa, de outros clubes, mas não leva ninguém do meu Flamengo - disse Petinho.