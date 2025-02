Euforia rubro-negra: torcedores do Flamengo fazem a festa em Belém

Belém, no Pará, vive uma euforia rubro-negra. Afinal, na véspera da decisão da Supercopa Rei, que terá Flamengo e Botafogo em campo no domingo (2), às 16h (de Brasília), centenas de torcedores do time da Gávea andam pelas ruas demonstrando o seu amor pelo clube. A reportagem do Lance! está na cidade paraense e mostra para você o panorama.

Torcedor com a barreira do Flamengo no carro (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

A primeira grande festa dos flamenguistas foi na chegada da delegação rubro-negra na noite de sexta-feira. Cerca de 250 pessoas foram até a porta do hotel e vibraram com a passagem dos jogadores. Aliás, grande parte dos atletas pararam para retribuir o carinho. Alguns dos mais festejados foram Danilo, Arrascaeta e Gerson, além do técnico Filipe Luís.

Já na manhã deste sábado, os torcedores queriam mais um contato com os jogadores. Assim, foram até a porta do Baenão, estádio do Remo, que recebeu o treinamento do Flamengo. A festa foi muito grande na chegada e na saída do ônibus rubro-negro no local. O treino, entretanto, foi fechado.

Com o grande número de torcedores nas ruas, vendedores ambulantes aproveitaram para vender camisas, bandeiras e outros apetrechos com as cores do clube carioca.

Camisas do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Festa em um dos principais pontos turísticos da cidade

No horário do almoço, muitos flamenguistas foram até a Estação das Docas, um dos pontos turísticos de Belém. Por lá, encontraram as taças da Libertadores e do Mundial de Clubes de 1981, expostas pelo consulado Fla-Fla de Belém. Um grupo musical se apresentou no espaço, e claro, cantou cânticos da torcida.

Torcedoras com as taças do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Luiz Eduardo Baptista, o BAP, presidente do Flamengo, também esteve no ponto turístico e almoçou ao lado de outros rubro-negros.

Maioria no estádio

A festa não para por aí! Os flamenguistas serão maioria na arquibancada do Mangueirão. Devido a alta demanda, a organização do estádio precisou abrir outros setores para a torcida do Flamengo. Agora, os torcedores ficam na expectativa pelo título.

