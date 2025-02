Com muita festa da torcida, Flamengo chega em Belém para a Supercopa Rei

Centenas de torcedores do Flamengo receberam a delegação na noite desta sexta-feira (31) em Belém. A delegação rubro-negra pousou na capital paraense por volta das 20h (de Brasília), e foi recebida calorosamente pelos flamenguistas. A equipe carioca vai em busca de mais uma conquista da Supercopa Rei.

continua após a publicidade

Camisa I Flamengo 25/26 Camisa I Flamengo 25/26 Lançamento! Cadastre-se no site da adidas e a compre o novo Manto de 2025 com acesso antecipado! Garanta primeiro!

Um dos nomes mais festejados foi o de Danilo, jogador recém-contratado. Regularizado na CBF, ele está à disposição do técnico Filipe Luís para o clássico de domingo contra o Botafogo. A partida, às 16h, será no estádio Mangueirão.

Danilo com a torcida do Flamengo em Belém (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Arrascaeta, Gerson Léo Ortiz e Filipe Luís também foram ovacionados pelos rubro-negros, e responderam com fotos e assinaturas. O clima era de euforia.

continua após a publicidade

Programação do Flamengo

O Flamengo encerra a preparação para a decisão na manhã de sábado, quando a equipe treinará no Estádio Baenão, a casa do Remo. Posteriormente às atividades, o atacante Everton Cebolinha falará com a imprensa.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

O Flamengo vai em busca do tricampeonato. Afinal, já venceu a Supercopa Rei em duas ocasiões, contra Athletico (2020) e Palmeiras (2021).

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real