O Flamengo finalizou a preparação para a decisão da Supercopa Rei na manhã deste sábado (1). Após o treinamento no Estádio Baenão, a casa do Remo, Everton Cebolinha falou com a imprensa. O jogador acredita que não tem favorito na decisão contra o Botafogo e também cometou a importância de iniciar a temporada conquistando título. A bola rola no domingo, às 16h, no Mangueirão.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Flamengo fazem a festa na porta do treinamento em Belém

- É um clássico. Começar o ano sendo campeão é muito importante. Dá confiança para a sequência da temporada. Obviamente também, a mesma forma, se ganhar não tá tudo certo, e se perder não tá tudo errado. Mas pode ser o primeiro título da temporada. A gente tem que estar bem concentrado para conseguir esse título, essa vitória. Se formos campeões, tenho certeza que vai dar bastante confiança para o ano, que terá jogos muito importantes - iniciou Cebolinha.

Segundo o flamenguista, a equipe adversária, apesar de ter perdido jogadores de peso e também o treinador, permanece com uma base forte para a disputa do clássico em Belém.

continua após a publicidade

- Por se tratar de um clássico, não tem favorito. O Botafogo é uma equipe muito qualificada, não é à toa que ganhou dois títulos muito importantes ano passado, perdeu os jogadores importantíssimos, perdeu o treinador, mas com certeza eles se prepararam bem também, assim como a gente. Obviamente que eles chegaram confiantes, nós também chegamos confiantes- avaliou o jogador.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Camisa I Flamengo 25/26 Camisa I Flamengo 25/26 Lançamento! Cadastre-se no site da adidas e a compre o novo Manto de 2025 com acesso antecipado! Garanta primeiro!

Cebolinha acredita que os rivais cariocas farão um jogo intenso em busca do título. Além disso, avaliou o gramado do Estádio Baenão, palco da decisão deste domingo (2).

continua após a publicidade

- São duas equipes com uma intensidade muito alta dentro das suas partidas. A equipe deles tem a questão do clima também, o horário, como a gente está acostumado, mas também é difícil. O campo, provavelmente, é um campo mais pesado, a gente esteve aqui ano passado. Esperamos que o campo também possa estar bom para favorecer o espetáculo, mas eles são um duelo muito interessante, e a gente tem se preparado bem aí para um bom resultado - concluiu o jogador.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real