A cidade de Belém está no clima da Supercopa Rei. Na manhã deste sábado (1), dezenas de torcedores do Flamengo foram até o Estádio Baenão, a casa do Remo, para acompanhar o último treinamento antes do clássico com o Botafogo. O treino, no entanto, foi fechado.

Um dos portões de acesso do local estava lotado com torcedores rubro-negros. Com cânticos do Mais Querido, a festa foi grande. Afinal, é uma oportunidade única de estar perto dos jogadores.

Diversos ambulantes estavam vendendo camisas, bandeiras e até faixas do Flamengo. Além disso, torcedores nos prédios penduraram suas bandeiras.

Após o treinamento, marcado para iniciar às 9h30, Everton Cebolinha falará com a imprensa.

Decisão da Supercopa Rei

Flamengo e Botafogo entram em campo às 16h de domingo, no Mangueirão.

Flamengo chega com festa da torcida em Belém

Centenas de torcedores rubro-negros receberam a delegação na noite desta sexta-feira (31) em Belém. A delegação pousou na capital paraense por volta das 20h (de Brasília), e foi recebida calorosamente pelos flamenguistas. A equipe carioca vai em busca de mais uma conquista da Supercopa Rei.